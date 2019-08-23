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Опубликованы новые правила: поток иммигрантов из Мексики резко снизится

Фото azertag.az

Белый дом обнародовал в минувший вторник новые правила, в рамках которых семьи мигрантов из Мексики, незаконно пересекших границу, могут находиться в центрах временного содержания столько времени, сколько понадобится чиновникам – без всяких ограничений.

Об этом пишет газета The New York Post.

Новый устав заменит правила, одобренные федеральным судом в 2015 году, согласно которым время содержания детей мигрантов под стражей было строго ограниченным. Ожидается, что новые правила вызовут бурную дискуссию и судебные баталии в американском обществе.

«Сегодня правительство издало решающее правило, которое позволит Департаменту внутренней безопасности надлежащим образом объединять , повышать качество работы иммиграционной системы и гарантировать соблюдение законов, принятых Конгрессом», – говорится в изданном по такому поводу заявлении главы министерства Кевина Макалинана.

Администрация Трампа потребовала, чтобы Департамент внутренней безопасности заменил так называемое Соглашение Флореса от 1997 года, которое ограничивает срок задержания несовершеннолетних мигрантов 20 днями.

Новое постановление, которое должен утвердить федеральный судья, определяет стандарт уровня жизни в центрах проживания мигрантов.

Предложенное регулирование планируется опубликовать на этой неделе в Федеральном реестре, оно вступит в силу через 60 дней – хотя, скорее всего, срок будет продлен из-за судебных разбирательств.

В случае, если суд одобрит новые правила, семьи, которые незаконно пересекают границу, можно будет отправлять в семейный жилой центр на столько времени, сколько потребуется для определения их статуса.

Чиновники заявляют, что в рамках новых правил ввоз детей в США перестанет быть индульгенцией для освобождения из-под стражи, а это, в свою очередь, приведет к резкому сокращению числа семей, пытающихся нелегально въехать в страну.

NEWSru.com

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