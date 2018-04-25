Опубликованы правила обмена и возврата билетов авиакомпаний

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Авиакомпании вводят более гибкие правила перебронирования билетов в ответ на пандемию коронавируса. Эксперты Lonely Planet изучили новую политику известных перевозчиков.

Все билеты Air France, купленные до 31 марта по международным и внутренним направлениям, могут быть перебронированы на другие вылеты до 31 мая бесплатно. В случае, если тот же класс бронирования больше не доступен, пассажиру придется возместить разницу в тарифах. Возвратные билеты на рейсы в период с 3 марта по 31 мая 2020 года могут быть возвращены без каких-либо санкций. Если у туриста на руках невозвратный билет с вылетом до 31 марта, вместо него можно получить невозвратный ваучер, действительный в течение 1 года на всех рейсах Air France, KLM и их партнеров.

Национальная авиакомпания Италии Alitalia отказалась от взимания платы за внесение изменений в билетах на международных маршрутах при поездках до 30 июня. Клиенты также имеют право без дополнительной оплаты изменить пункт назначения, если они хотят сохранить ту же дату вылета.

American Airlines объявила, что откажется от штрафов за перебронирование билетов на вылеты до 30 апреля, купленных до 1 марта. British Airways позволит бесплатно обменять билеты с вылетом с 3 по 31 марта в любой другой пункт назначения. Клиенты также могут изменить дату поездки.

Перевозчик ОАЭ Etihad предложил своим клиентам бесплатно внести изменения в билеты, рассчитанные на вылеты с 8 марта до 7 апреля 2020 года. Те, кто должен вылететь до 30 июня, но чьи рейсы были отменены, также могут перенести вылет.

KLM безвозмездно обменяет билеты, купленные до 31 марта и действительные для поездок в период с 4 марта по 31 мая 2020 года. Пассажиры могут перебронировать билеты без дополнительной оплаты при отсутствии разницы в тарифах.

Немецкая Lufthansa заявила, что все заказы, сделанные до 5 марта для рейсов с вылетом до 30 апреля 2020 года, могут быть перенесены бесплатно до 31 декабря 2020 года. Кроме того, компания отменяет сборы за перебронирование рейсов, первоначально назначенных на 6-31 марта 2020 года.

Пассажиры Ryanair, чьи рейсы были отменены или перенесены авиакомпанией из-за пандемии Covid-19, должны получить электронное письмо или SMS-сообщение от перевозчика с описанием, как запросить возврат, изменить дату вылета или выбрать альтернативное направление.

«Аэрофлот» позволяет пассажирам с билетами в/из городов Китая, Южной Кореи, Ирана, Израиля, Италии, Германии, Франции, Испании, оформленными до 10 марта с датами вылета в период с 11 марта по 31 мая 2020 года включительно, изменить дату вылета на другую или изменить маршрут.

Подробнее ознакомиться с правилами возврата билетов или перебронирования пассажиры могут на официальных сайтах авиакомпаний.

turizm.ru