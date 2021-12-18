Опубликованы предложения России к США и НАТО

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В ходе встречи в МИД России 15 декабря американской стороне были переданы проекты договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов Организации Североатлантического договора. Об этом сообщает МИД РФ.

«В развернутой форме были даны необходимые пояснения логики российского подхода, представлены соответствующие аргументы. Рассчитываем, что на основе наших проектов договора и соглашения США в самое ближайшее время вступят в серьезные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу», — говорится в сообщении.

Документ включает такие пункты: