Опубликованы списки призывников этого года

Часть призывников поступит на службу в учебный полк Йонушаса Радвила в Рукле, где в течение первых двух месяцев службы они получат базовую военную подготовку, а остальные семь месяцев будет служить в назначенной части и проводить коллективные тренировки.

Первые призывники поступят на службу в конце марта, последние — в конце ноября. Наибольшая волна призыва ожидается в июне-июле, октябре-ноябре, во время которых в различные части придут более 3 тысяч новобранцев.

В списки также вошли студенты высших учебных заведений. Однако у попавших в них студентов будет возможность определиться – остановить учебу и пройти девятимесячную постоянную обязательную начальную военную службу или не оставляя учебу выбрать учения младших офицеров, которые проходят в течение трех лет по выходным, либо обучаться и три года служить в Силах ополчения.

В список призывников могли войти и молодые люди, которые до составления списков добровольно подали заявление о прохождении постоянной обязательной первоначальной военной службы, которые будут продолжать пользоваться всеми привилегиями, такими как выбор места и времени службы и более широкие социальные гарантии.

С этого года увеличились выплаты солдатам. Призывники, решившие нести службу добровольно и хорошо отслужив, в общей сложности смогут получить более 3,2 тыс. евро.

Сейм возобновил девятимесячную постоянную обязательную военную службу весной 2015 года.