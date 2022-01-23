Опять по новым правилам

Фото BNS/Юлюса Калинскаса

Из-за распространения штамма «омикрон» в Литве с 17 января вступили в силу новые правила управления COVID-19.

Сокращается срок изоляции для людей, контактировавших с больными COVID-19, до 7 дней. Изолироваться должны все, независимо от того, привит человек или нет. Исключение касается только лиц, которые болели COVID-19 не более 90 дней назад, если болезнь была подтверждена ПЦР-тестом или быстрым тестом на антигены в лаборатории.

Контактировавшим с больными на работе изолироваться придется только в том случае, если они находились с больным в закрытом помещении дольше 4 часов и дистанция между ними была меньше 1 метра. Список таких лиц Национальному центру общественного здоровья должны предоставить работодатели.

Лицам, которые контактировали в течение короткого времени или соблюдали дистанцию, изолироваться не надо, но им рекомендуется перейти на удаленку и три раза сделать быстрый тест: сразу после того, как узнали об опасном контакте, через 48–72 часа, а потом еще через 48 часов.

Если человек контактировал с больным, который с ним живет, то время изоляции будут считать с того дня, как был получен положительный результат ПЦР-теста заболевшего.

Если контакт был на рабочем месте или в образовательном учреждении, то время изоляции будут считать со дня последнего контакта.

Если работнику после контакта на время изоляции нужен больничный, то с 17 января надо обращаться уже не к семейному врачу, а в НЦОЗ. Заявку надо подавать через www.epaslaugos.lt, по регистрированной почте или через посредника, который завезет заявку в департамент НЦОЗ или его отделение.

Всем контактировавшим после изоляции надо общаться с другими людьми, не снимая маску или респиратор, пока не истечет срок в 10 дней со дня контакта с больным.

Минздрав отмечает, что такие люди не могут участвовать в массовых мероприятиях, находиться в местах массового скопления людей, им следует ограничить общение, следить за своим здоровьем, мерить температуру, соблюдать дистанцию, соблюдать гигиену рук.

Изоляция больных бессимптомной формой может быть прекращена не через 10, а через 7 дней с момента, когда был взят образец на анализ. В Минздраве напоминают, что заболевание COVID-19 может протекать в бессимптомной, легкой, среднетяжелой, тяжелой и критически тяжелой формах заболевания. Бессимптомной формой COVID-19 считается отсутствие таких симптомов инфекции COVID-19, как жар, кашель, боль в горле, общая слабость, головная боль, мышечные боли, тошнота, рвота, диарея, потеря обоняния и вкуса.

Кроме того, до 7 дней сокращается срок изоляции приехавших из-за границы непривитых лиц. Как и прежде, перед поездкой им надо сдать тест на COVID-19. С 17 января рекомендуемый ПЦР-тест для приезжих из красной, желтой и серой зон нельзя сдать в мобильном пункте, по номеру 1808 на него регистрировать не будут.

Кроме того, с понедельника все зрители и посетители мероприятий старше шести лет, а также все участники должны носить в помещении респираторы FFP2, полностью закрывающие нос и рот.

Люди, которые по состоянию здоровья не могут носить респиратор, или в случаях, если его ношение может нанести вред здоровью, освобождаются от этого требования. В этом случае рекомендуется носить щиток для лица.

Организаторы мероприятия должны обеспечить контроль использования респираторов на всем закрытом пространстве мероприятия и не обслуживать людей, не носящих это защитное средство. Также рекомендуется раздавать респираторы на месте проведения мероприятия, напоминать о соблюдении безопасного расстояния, необходимости дезинфицировать руки и запрете приема пищи и питья в зале до начала мероприятия.

Кроме того, при входе на объект организатор мероприятия должен предоставить информацию (как минимум, на видном месте на листе формата А4) зрителям и участникам о том, что во время мероприятия необходимо носить респиратор, если мероприятие проводится в закрытом помещении.

«Рекомендуем использовать респираторы или медицинские маски, которые плотно прилегают к лицу и полностью закрывают нос и рот, для зрителей или участников старше шести лет, даже если мероприятие проходит на открытых пространствах, однако не соблюдается безопасное расстояние не менее двух метров от других лиц, не являющихся членами семьи», – отмечает Министерство здравоохранения.

На мероприятия не допускаются лица, находящиеся на обязательной самоизоляции, пациенты с признаками инфекции верхних дыхательных путей и лица, получившие положительный результат экспресс-теста на коронавирус.

Кстати, респираторы потребуются и посетителям кинотеатров, театров и концертных залов. Кинотеатры ждет еще одно ограничение – в зале не должно быть занято больше 75% мест, а между людьми, которые приходят по отдельности, должно быть пустое место.

Тем временем

Решается вопрос паспорта возможностей

В настоящее время в Литве не планируют отказываться от паспорта возможностей, однако обсуждают изменения требований к нему, сказали представители правительства и Минздрава.

«В числе комплексных мер по эпидемиологическому контролю обсуждают и вопрос паспорта возможностей, но не отказа от него», – сказала канцлер правительства Гедре Бальчитите.

По ее словам, паспорт рассматривается в контексте других мер, «насколько он способствует улучшению эпидемиологической ситуации».

По словам вице-министра здравоохранения Аушры Билотене-Мотеюнене, вопрос паспорта возможностей поднимают предприниматели, предложения планируют обсудить в ближайшие несколько недель.

«Этот вопрос поднимали торговцы и предприниматели, поскольку за границей практика очень разная. У одних есть аналоги паспорта возможностей, возможно, под другими названиями, только для развлечений, у других – и для торговли, поэтому рассматриваем предложения», – сказала она.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ