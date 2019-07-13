Оранжевый марш. В Белфасте католики и протестанты никак не помирятся

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Ардойн – район в Северном Белфасте, где каждый июль происходят жестокие столкновения. Насилие каждый год вспыхивает вокруг парадов, отмечающих победу в битве 1690 года, после которой на Британских островах воцарился протестантизм.

«Наша Газета» отправилась на место событий выяснять, почему 320 лет спустя католики и протестанты так и не научились жить дружно?

НЕУДОБНОЕ СОСЕДСТВО

Ардойн представляет собой скопление одинаковых двухэтажных домов из красного кирпича, расположенных бок-о-бок вдоль параллельно идущих улочек. В середине района – стена высотой метров семь. По одну ее сторону дома украшены британскими «Юнион-джеками» – здесь живут протестанты. По другую – развевается ирландский триколор, видны графитти на гейлике, изображения гэльских игр и мучеников ИРА – тут обосновалась католическая община.

Жизнь тут сильно осложняют два обстоятельства. Во-первых, все магазины Ардойн, рестораны «тейк-эвей» и почта находятся в католической части, в 200 метрах от разделительной стены. Во-вторых, примерно на таком же расстоянии от «границы», но только в протестантской части, расположена католическая школа для девочек Холи-Кросс.

ДЕТИ – ТОЖЕ МИШЕНЬ

Из-за этого страсти в Ардойн постоянно бурлят. Например, в 2001 году о школе Холи-Кросс узнал весь мир. Протестанты в течение нескольких месяцев перекрывали девочкам из католических семей доступ к школе. Родители решили форсировать блокаду под прикрытием нарядов полиции. Тогда разъяренные протестанты выстроились по обеим сторонам улицы, кричали оскорбления в адрес детей и их родителей, бросали в них надувные шары, наполненные мочой, петарды и бомбы.

Те, чьи дети прошли через этот ужас, никогда его не забудут. «Когда это началось, у моей дочки был первый день школы, – говорит Шон Маколи, католик из Ардойн. – В нашем районе протестантам этого никогда не простят. То, что они сделали, можно приравнять к насилию над детьми. Их нужно посадить за это, а также политиков, которые это допустили и не пришли на помощь детям…»

Сами организаторы блокады утверждали, что пошли на нее, чтобы привлечь внимание к нападкам на протестантов, которые, якобы, постоянно происходят у магазинов в католической части Ардойн. Сейчас школу Холи-Кросс окружает высоченный забор, а все окна и двери завешаны массивными железными ставнями…

ЖАРКОЕ 12 ИЮЛЯ

Трения в Ардойн достигают своего апогея каждый год к 12 июля. В преддверии праздника вся протестантская часть района пестрит «Юнион-джеками», а молодежь возводит на пустыре – в каких-нибудь 300 метрах от домов католиков – гигантский костер, иногда высотой с двух-, а то и трехэтажный дом! Вечером 11 июля огромный столб пламени озаряет окрестности, а близлежащие улицы заволакивает черный дым – несмотря на запреты, протестанты складывают костры из деревянных паллет и старых шин – такая традиция…

12 июля община устраивает пышный, громкий марш. Шествие проходит мимо католической части Ардойн, которая от этого далеко не в восторге: «Когда они проходят мимо, то громче стучат в свои барабаны и распевают свои песни, – говорит католик из Ардойн, пожелавший остаться анонимом. – Как будто они торжествуют над нами! Это никому не нравится, тем более, что у многих родственники погибли от рук лоялистов. Я считаю, они должны маршировать на своей территории».

Из-за опасности беспорядков весь район тогда перекрывает полиция. В итоге католики не могу выйти из своих домов, что злит их еще больше.

Но протестанты настаивают на том, что имеют право ходить по общественным дорогам, а в беспорядках обвиняют провокаторов. «В беспорядках постоянно участвуют люди, которые даже не живут в районе! – говорит Томас Хэйр, магистр Оранжевой ложи Белфаста. – Парады – это выражение нашей культуры, мы не устраиваем их, чтобы насолить католикам. Я считаю, людям надо быть толерантнее».

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА?

Со времени подписания мирного соглашения 1998 года многое изменилось в Ардойн. Далеко не все католики теперь против Оранжевых парадов. Например, пожилая жительница Ардойн Марта Ферн говорит: «Надо забыть конфликты и не заниматься чепухой! У протестантов есть такое же право ходить по дороге, как и у меня… А те, кто участвует в беспорядках – бездельники, весь день в кровати лежат».

А молодой католик Майкл Корбетт вообще признался «Нашей Газете», что ему на парады «наплевать».

Политики тоже осуждают хулиганов и обвиняют в беспорядках «узкую группу диссидентов». И, тем не менее, насилие в Ардойн вспыхивает каждый год.

ТРЕХСОТЛЕТНЯЯ ВОЙНА

Некоторые считают, что мир тут наступит не скоро. «Когда политики заключили перемирие, насилие должно было прекратиться, – говорит католик Шон Маколи, который всю жизнь прожил в Ардойн. – Но оно не прекратится до тех пор, пока протестанты не изменят отношения к нам. Они считают, что мы не имеем права здесь жить».

А вот белфастский протестант Дэвид Скотт наоборот считает, что это католики хотят выдворить его общину из страны: «Насилие вспыхивает, когда католики атакуют наши парады. Это похоже на этническую чистку. Они хотят изгнать нас из Северной Ирландии…»

Скорее всего, каждый из них где-то прав. Пусть 320 лет назад Вильгельм Оранский и выиграл то сражение на реке Бойн, противостояние между протестантами и католиками далеко не окончено.

ЧТО ЗА ПРАЗДНИК 12 ИЮЛЯ?

12 июля протестанты Северной Ирландии и Шотландии отмечают победу претендента на британский престол Вильгельма Оранского над соперником, католиком Яковом II, в битве на реке Бойн в 1690 году. После этого сражения престол достался Вильгельму, и на Британских островах воцарилась англиканская (протестантская) церковь. «Славная революция» также привела к установлению свободы вероисповедания, слова и других гражданских свобод. В то же время в Британии и Ирландии начались гонения на католиков.

Во главе парадов шествуют члены Оранжевого ордена – братства, учрежденного в 1796 году для защиты протестантской культуры и ценностей. Потому парады и называют «Оранжевыми». Обычно они стартуют от ложи Оранжевого ордена в том или ином районе и следуют за город, где участники устраивают пикник. В конце дня шествие возвращается в родной район. Обычно тогда и вспыхивают беспорядки – ведь к вечеру обе стороны становятся гораздо вспыльчивее и агрессивнее…