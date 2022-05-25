Орбан объявил чрезвычайное положение в Венгрии

Власти Венгрии приняли решение ввести чрезвычайное положение на территории страны из-за войны в Украине. Об этом объявил премьер-министр Виктор Орбан сразу после формирования нового правительства во вторник, 24 мая.
«Правительство реализует свое право в соответствии с Основным законом объявить военное положение с полуночи сегодняшнего дня. Как и чрезвычайное положение, введенное во время эпидемии, это позволит правительству немедленно отреагировать и защитить Венгрию и венгерские семьи всеми возможными средствами», – заявил он.
Орбан подчеркнул, что такое решение принято потому, что «потому что по соседству идет война, которой не видно конца».
По его словам, Венгрия должна оставаться в стороне от войны в Украине и защищать свою финансовую безопасность. А это, по его мнению, требует пространства для маневра и немедленных действий.
«Эта война представляет постоянную угрозу для Венгрии, ставит под угрозу нашу физическую безопасность, а также ставит под угрозу энергоснабжение и финансовую безопасность экономики и семей. Мы видим, что война и санкции в Брюсселе привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен», – пояснил Орбан.
Напомним, 16 мая Орбан вновь возглавил правительство Венгрии. Депутаты парламента избрали его главой правительства страны в пятый раз подряд.korrespondent.net