Орбан объявил чрезвычайное положение в Венгрии

Орбан подчеркнул, что такое решение принято потому, что «потому что по соседству идет война, которой не видно конца».

По его словам, Венгрия должна оставаться в стороне от войны в Украине и защищать свою финансовую безопасность. А это, по его мнению, требует пространства для маневра и немедленных действий.

«Эта война представляет постоянную угрозу для Венгрии, ставит под угрозу нашу физическую безопасность, а также ставит под угрозу энергоснабжение и финансовую безопасность экономики и семей. Мы видим, что война и санкции в Брюсселе привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен», – пояснил Орбан.

Напомним, 16 мая Орбан вновь возглавил правительство Венгрии. Депутаты парламента избрали его главой правительства страны в пятый раз подряд.