Орбан вновь возглавил правительство Венгрии

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В Венгрии действующего премьер-министра Виктора Орбана депутаты парламента вновь избрали главой правительства страны. Политик займет этот пост пятый раз подряд. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщает местное издание Origo.

Отмечается, что кандидатуру Орбана поддержали 133 депутата. Против проголосовали 27 парламентариев. Воздержавшихся не было.

Перед началом голосования оппозиционные партии Венгрии открыто заявили о своем «нет» Орбану. Так, в движении Наша Родина объяснили свою позицию тем, что последние 12 лет премьер принимал лишь «фиктивные меры».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии попал в базу данных Миротворца за то, что не признает военных преступлений России в Украине и блокирует поставки оружия Киеву для защиты от российской агрессии.