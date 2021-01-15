Организация маршрутов общественного транспорта

Nuotrauka LTOU

В связи с увеличением количества пассажиров на этой неделе автобусы всех скоростных маршрутов и троллейбусы №№ 1, 4, 6, 7, 10, 13, 17, 18 чаще курсируют в часы пик, сообщает Вильнюсская мэрия. Временно не курсируют автобусы на маршрутах №№ 65, 88, 89 и троллейбусы №№ 3, 14, 15, 20, 21.

Пассажиропоток сократился и стал примерно на 70% меньше, чем до карантина. Автомобильный трафик по сравнению с докарантинным периодом снизился на 42% в утренние часы пик и на 27% в вечерние часы пик.

Расписание движения транспорта публикуется на сайте www.stops.lt, в мобильных приложениях Trafi, m.Ticket, а также его можно узнать в рабочие дни по телефону 8 5 210 7050.