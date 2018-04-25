Организация транспортного движения в День матери

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По мере приближения Дня матери планируются изменения в организации движения на подъездах к кладбищам, а движение автомобилей будет регулироваться полицией.

2-3 мая в Вильнюсе возле Карвелишкского, Рокантишкского и Кайренайского кладбищ, возле остановок общественного транспорта, кольцевых развязок и въезда на кладбище парковка запрещена.

Участников дорожного движения просят соблюдать осторожность, правила дорожного движения и инструкции регулировщиков дорожного движения. Также следует напомнить, что нельзя парковать машины в местах, где это может создать препятствия для бесперебойного движения транспорта, в частности, общественного транспорта. Кроме того, в указанные дни полиция будет патрулировать кладбища.

Поскольку карантин продолжается, горожанам предлагается действовать сознательно и по возможности воздерживаться от ненужных поездок. В общественном транспорте следует надевать защитные маски или иным образом закрывать лицо, соблюдать безопасное расстояние, занимать только сидячие места.

Информация «ЛК»