Организаторам мероприятий в Литве – 2 млн евро компенсаций

Nuotrauka BFL/Vygintas Skaraitis

Литва выделит 2 млн евро на компенсации убытков организаторов мероприятий, связанных с отменой мероприятий и гастролей по причине коронавируса.

Планируется компенсировать расходы, связанные с расторжением договоров, если мероприятие не состоялось, а также, если из-за карантина в Литве или за границей пришлось менять характер мероприятия, сообщил Литовский совет по культуре.

«Существенный момент – заявки могут подавать те организаторы мероприятий, которые не получили иной государственной или муниципальной помощи. Также предусмотрен критерий того, что это должны быть мероприятия, которые должны были состояться в Литве между 16 марта и 17 июня в Литве, либо мероприятия за границей, которые должны были произойти между 16 марта и 31 декабря, но были отозваны», – сказал BNS директор администрации Культурного совета Миндаугас Бундза.

Максимальная сумма компенсации одному юридическому лицу за несостоявшиеся мероприятия может достигать 30 тыс. евро.

Правительство предусмотрено выделить 25 млн евро на различные меры, направленные на оживление культурного сектора после коронавируса, и еще более 43 млн евро будут направлены на развитие и обновление инфраструктуры, связанной с культурой.