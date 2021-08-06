Организаторам «Праздника моря» — штраф?

Nuotrauka BFL/Algirdas Kubaitis

23-25 июля в Клайпеде состоялся «Праздник моря», который вызвал немало страстей еще до того, как начался, сообщает BNS. Но и после его завершения осталось немало вопросов. Вице-министр Живиле Симонайтите в интервью LRT сказала, что ответственные ведомства проводят расследование, выясняют, соблюдали ли участники мероприятия действующие ограничения.

По словам вице-министра, мероприятия для участников без «паспорта возможностей» могут длиться не больше двух часов. Симонайтите сказала, что «по правилам такое мероприятие не могло проводиться». По ее мнению, организаторам грозят штрафы.

«Праздник моря» вызвал беспокойство у эпидемиологов. Они предполагали, что после праздника в городе начнется скачок новых случаев коронавируса. «Из-за «Праздника моря» в ближайшие недели будем наблюдать рост числа новых случаев коронавируса», – сказала эпидемиолог Дайва Размувене BNS.