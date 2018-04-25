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Организаторы назвали варианты Евровидения 2021

Фото/youtube.com

Организаторы международного музыкального конкурса Евровидения представили четыре сценария проведения мероприятия в 2021 году. Об этом сообщается на сайте конкурса. 

Уточняется, что все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире.

Так, первый вариант предполагает традиционный формат с исполнителями, делегациями из разных стран и зрителями в концертном зале Ahoy в Роттердаме. В этом случае конкурсанты смогут также посетить мероприятия в Роттердаме и в его окрестностях.

Второй сценарий предусматривает введение дистанции в 1,5 м между артистами, а также среди зрителей. Также будет сокращено число членов делегаций и представителей прессы.

Согласно третьему варианту, помимо дистанции, будет ограничено число выступающих музыкантов. Конкурсанты смогут выступить удаленно из своих стран.

Четвертым сценарием предусматривается проведение конкурса в отсутствие зрителей и без организации других мероприятий в Роттердаме. Все участники выступят из своих стран и будут включены в единое телешоу с арены Ahoy.

Окончательное решение о формате проведения Евровидения-2021 примут в начале следующего года.

Напомним, международный конкурс музыкального первенства пройдет в мае 2021 года. Так первый полуфинал состоится во вторник, 18 мая, второй полуфинал — в четверг, 20 мая.

korrespondent.net

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