Orlen Lietuva остановит Мажейкяйский НПЗ на ремонт в начале мая

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Мажейкяйский нефтеперерабатывающий завод Orlen Lietuva, принадлежащий польскому нефтяному концерну Orlen, с 7 мая будет остановлен на капитальный ремонт почти на два месяца, сообщила компания.

«Ремонтные работы планируется начать 7 мая, они продлятся чуть меньше двух месяцев. Часть оборудования будет отремонтирована в более короткие сроки и будет введена в эксплуатацию примерно через 30 дней», — сказала BNS представитель Orlen Lietuva по связям с общественностью Кристина Гендвиле.

Такой ремонт на заводе обычно проводится раз в четыре года. В последний раз это было в 2018 году.

По словам представителя Orlen Lietuva, в этом году ремонт будет более масштабным, так как помимо обычных работ будет модернизирована линия каталитического крекинга.

«В ходе капитального ремонта запланирован самый большой объем работ – модернизация установки каталитического крекинга, а также осмотр и ремонт оборудования, работающего под давлением, печей, технологического оборудования, трубопроводов, замена части внутреннего оборудования аппаратов, катализатора», – сообщила Гендвиле.

Михал Рудницкий, генеральный директор Orlen Lietuva, ранее заявлял BNS, что во время капитального ремонта завода поставки продукции клиентам предприятия не будут нарушены – будет накоплен достаточный запас.

По словам Гендвиле, война в Украине — нестабильная геополитическая и экономическая ситуация в регионе пока не корректируют планы ремонтных работ.

«Подготовку к капитальному ремонту мы начали в 2020 году. У нас уже есть материалы, необходимые для ремонта на заводе. Поскольку мы начали готовиться к ремонту два года назад, сегодняшняя геополитическая ситуация не влияет на ремонт», — сказала BNS Гендвиле.

Представитель Orlen Lietuvos отказалась указать, какие подрядчики будут наняты для ремонта завода.

В прошлом году компания заявила, что во время ремонта на заводе будет работать до 2 тысяч человек в день, а периоды пика — до 5 тысяч.

Orlen Lietuva ранее указывала, что бюджет капитального ремонта составит около 80 миллионов евро.

В 2022–2024 годах Orlen Lietuva реализует крупнейший инвестиционный проект с 2006 года, когда завод был приобретен польской Orlen. В конце октября прошлого года она подписала договор с британской компанией Petrofac на модернизацию оборудования глубинного крекинга переработки нефти на сумму в 641 млн евро.

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