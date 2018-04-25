Orlen Lietuva за льготы спонсировала спортклубы предпринимателей, близких к С.Сквярнялису

Задолженность компании Orlen Lietuva в размере 1 млн евро, образовалась из-за начисленного компании, но неуплачиваемого с 2011 года VIAP, так называемого налога за услуги, отвечающие интересам общества (экологически чистую энергию), который взимался с потребителей электроэнергии, миллионная задолженность скопилась также в виде железнодорожных сборов, когда правительство в 2014 году подняло налог на перевозку опасных грузов, включая нефтепродукты.

Компания оспорила свои долги в суде, и в июне 2017 года Литовские железные дороги и Orlen Lietuva пришли к компромиссу по тарифам на транспортировку нефтепродуктов и взаимной задолженности за 2014–2016 годы. В ноябре 2017 года Министерство энергетики объявило о планируемой льготе, который позволит компаниям компенсировать 85% от уплаты за VIAP — Orlen Lietuva сможет воспользоваться льготой для погашения своей задолженности за электроэнергию. Такой порядок вступил в силу с апреля 2019 года.

Из-за долгов по VIAP Orlen Lietuva не смогла участвовать в государственных аукционах на обеспечение резерва электроэнергии, однако по просьбе компании для неё было сделано исключение, и она с другими компаниями выиграла аукцион, а государство за услугу резерва ей уже заплатило 6 миллионов евро.

Портал сообщает, что Orlen Lietuva свои проблемы решила после необъявленной встречи в 2016-2018 гг. С.Сквярнялиса с лидером правящего большинства Польши Ярославом Качиньским, премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и другими польскими политиками, представителями Orlen Lietuva.

Сам С.Сквярнялис говорит, что концерн поддержкой спортклубов мог отблагодарить за благоприятные для него решения, а Orlen Lietuva на вопросы журналистов о поддержке группой клубов не ответил.