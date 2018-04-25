Orlen Lietuva за льготы спонсировала спортклубы предпринимателей, близких к С.Сквярнялису

После необъявленных встреч премьер-министра Саулюса Сквярнялиса с польскими политиками нефтяная компания Orlen Lietuva, принадлежащая контролируемому этим государством концерну Orlen, получила скидки на грузовые перевозки по Литовским железным дорогам, а также её сопутствовал успех в государственных тендерах на резервы электроэнергии в Литве, сообщает портал 15min.lt.
Концерн, в свою очередь, спонсировал баскетбольные клубы вильнюсский Rytas, панявежский Lietkabelis, а также Региональную баскетбольную лигу — все они связаны с предпринимателями из окружения С.Сквярнялиса, сообщается в опубликованном в понедельник материале журналистского расследования.
Один из дольщиков клуба Rytas — Дарюс Гудялис, активно связанный с премьер-министром эксперт по связям с общественностью, президент БК Lietkabelis Альвидас Беляускас, бывший коллега Сквярнялиса по Дорожной полиции, с которым, по словам сведшего премьера с польскими политиками Томаса Пачесаса Сквярнялис близко общался. Клубы не раскрывают, какую финансовую поддержку они получили. Региональная баскетбольная лига получила 10 тыс. евро, ею в тот период руководили Д.Гудялис и Т.Пачесас.
Задолженность компании Orlen Lietuva в размере 1 млн евро, образовалась из-за начисленного компании, но неуплачиваемого с 2011 года VIAP, так называемого налога за услуги, отвечающие интересам общества (экологически чистую энергию), который взимался с потребителей электроэнергии, миллионная задолженность скопилась также в виде железнодорожных сборов, когда правительство в 2014 году подняло налог на перевозку опасных грузов, включая нефтепродукты.
Компания оспорила свои долги в суде, и в июне 2017 года Литовские железные дороги и Orlen Lietuva пришли к компромиссу по тарифам на транспортировку нефтепродуктов и взаимной задолженности за 2014–2016 годы. В ноябре 2017 года Министерство энергетики объявило о планируемой льготе, который позволит компаниям компенсировать 85% от уплаты за VIAP — Orlen Lietuva сможет воспользоваться льготой для погашения своей задолженности за электроэнергию. Такой порядок вступил в силу с апреля 2019 года.
Из-за долгов по VIAP Orlen Lietuva не смогла участвовать в государственных аукционах на обеспечение резерва электроэнергии, однако по просьбе компании для неё было сделано исключение, и она с другими компаниями выиграла аукцион, а государство за услугу резерва ей уже заплатило 6 миллионов евро.
Портал сообщает, что Orlen Lietuva свои проблемы решила после необъявленной встречи в 2016-2018 гг. С.Сквярнялиса с лидером правящего большинства Польши Ярославом Качиньским, премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и другими польскими политиками, представителями Orlen Lietuva.
Сам С.Сквярнялис говорит, что концерн поддержкой спортклубов мог отблагодарить за благоприятные для него решения, а Orlen Lietuva на вопросы журналистов о поддержке группой клубов не ответил.
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