Oro navigacija: на смену прогнозам оживления пришли более грустные

По его словам, влияние санкций на авиационный сектор региона будет по-прежнему значительным.

«Похоже, неизбежно возникнет необходимость инициировать пересмотр бизнес-плана поставщиков аэронавигационных услуг, подготовленного в соответствии с положениями регламента, и скорректировать ставки оплаты услуг», — сказал Батавичюс.

По его словам, непокрытые расходы, инфляция и рост заработной платы третий год подряд заставят компанию повышать плату за услуги.

В прошлом году Oro Navigacija получила 26,9 млн евро выручки, по данным аудита, это на 64,2% больше, чем в 2020 году, и заработала 4,9 млн. евро чистой прибыли (5 млн евро убытков в 2020 году).

В 2021 году Oro Navigacija обслужила 164 тысячи самолетов — на 31 больше, чем в 2020 году, но на 39% меньше, чем в 2019 году до пандемии.

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