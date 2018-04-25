Виленский Вестник

Осеннее равноденствие

Photo by GillyBerlin on Foter.com / CC BY

Каждое осеннее равноденствие мы отмечаем праздником Лигес, подчеркивая окончание теплого времени года и переход к холодному. В этом году  праздник состоится 20 сентября в 20 часов у набережной реки Нерис, у моста Миндаугаса. Известный с древних времен обычай — делать в это время года подношения божествам за выращенный урожай.

Осеннее равноденствие наступает тогда, когда день сравнивается с ночью. Лигес проводится 20-22 сентября, и по всему миру проходят радостные карнавалы. Праздник сопровождают фейерверки, огненные представления, ярмарки осенних даров.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt                  

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