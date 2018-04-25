Осенней распродажи Jamam не будет

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Каждый год в ноябре в торговых центрах Akropolis проходила осенняя распродажа Jamam. В этом году ее не будет. Компания Akropolis Group решила отказаться от проведения этой акции, привлекающей сотни тысяч покупателей, чтобы избежать скопления людей.

«Сейчас главное для нас — безопасность клиентов и работников. По этой причине мы решили отказаться от осенней акции Jamam. Мы надеемся, что поклонники этой акции поймут наши мотивы и поддержат нас», – сказал представитель Akropolis Group Доминикас Мертинас.

Эту распродажу дважды в год проводили с 2004 года. В этом году не было и весенней распродажи.