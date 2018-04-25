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Осенний рост цен

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Лето ушло, а с ним закончился и период небольшой стабилизации цен, в скором времени рынок преподнесет сюрпризы, сообщает портал Pricer.lt. По словам представителя портала Пятраса Чепкаускаса, карманы покупателей вскоре опустеют, поскольку в сентябре прогнозируют новый скачок цен.

В августе 2019 г. анализ цен корзины самых дешевых продуктов, проводимый Pricer.lt, показал, что корзина по сравнению с июлем подорожала на 0,01 цента и была на 3,6 евро дороже, чем в начале года. В рейтинге цен на самые дешевые продукты в августе победила Norfa, несмотря на то, что корзина в этом магазине стала дороже на 0,48 евро. На втором месте — Maxima — на 0,16 евро дороже, на третьем – Lidl, на 0,16 евро меньше, а на четвертом – Iki, на 0,13 евро меньше.

Общий рост цен в августе составил 0,6 евро и превысил 39 евро (39,06 евро). Pricer.lt составил и рейтинг цен на популярнейшие товары. «В этом рейтинге дешевле всех Barbora, которая снизила стоимость корзины на 1,7 евро», – сказано в сообщении. На втором месте идет Maxima, которая подняла цены на 2,83 евро, а на третьем — Rimi, который снизил цену на 0,95 евро. Далее идет сеть Iki, где стоимость корзины самых популярных товаров снизилась на 0,28 евро, а на последнем месте – Norfa, которая увеличила цену на 3,13 евро.

За год, по данным Pricer.lt, больше всего подорожали помидоры (на 60%), картошка (была 0,34 — сейчас 0,51 евро), томатный сок Elmenhorster (36,7%), свиной окорок (был 3,45 — сейчас 4,39 евро), черный хлеб (27,2%), сливочное масло Dvaro (10%), сахар (21%), курятина (19,3%), кефир Dvaro (18,3%), бананы (16,7%), батон, рис. Больше всего подешевели сыр (11%) и яблоки (27,5%).

«Стоит отметить, что количество дорожающих товаров увеличивается, а дешевеющих – уменьшается», – сказано в сообщении. Комментируя прогноз, П.Чепкаускас прогнозирует, что в сентябре ждет скачок цен. «Обычно в июле-августе цены «стоят», а в сентябре сети начинают их повышать. Позже, перед Рождеством, цены начинают снижаться», – сказал он. Согласно прогнозам, в этом году в Литве вырастут цены на свинину, подсолнечное масло. Дешевле будут оливковое масло, персики, нектарины.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ        

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