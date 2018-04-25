Осенью в Любляне пройдет заседание военного комитета НАТО

Фото kam.lt/ Евы Будзейкайте

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Заседание Военного комитета НАТО пройдет 13-15 сентября в столице Словении на уровне начальников генеральных штабов стран Североатлантического альянса. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

«Высшая военная инстанция НАТО, военный комитет, соберется 13-15 сентября 2019 года в Любляне, Словении», — говорится в заявлении альянса.

В документе подчеркивается, что заседания военного комитета «позволяют главам оборонных ведомств собираться вместе и обсуждать вопросы, имеющие стратегическое значение для Североатлантического союза». «Начальники генштабов стран НАТО обсудят операции, миссии и деятельность НАТО, сдерживание и оборону евроатлантического региона, концепцию военных действий НАТО и военный инструмент власти», — добавили в пресс-службе альянса.

Военный комитет НАТО собирается дважды в год в Брюсселе и еще один раз — в одной из стран — членов альянса.

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