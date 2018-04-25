TOP,Сегодня в мире

Осенью в Любляне пройдет заседание военного комитета НАТО

Фото kam.lt/ Евы Будзейкайте

Заседание Военного комитета НАТО пройдет 13-15 сентября в столице Словении на уровне начальников генеральных штабов стран Североатлантического альянса. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

«Высшая военная инстанция НАТО, военный комитет, соберется 13-15 сентября 2019 года в Любляне, Словении», — говорится в заявлении альянса.

В документе подчеркивается, что заседания военного комитета «позволяют главам оборонных ведомств собираться вместе и обсуждать вопросы, имеющие стратегическое значение для Североатлантического союза». «Начальники генштабов стран НАТО обсудят операции, миссии и деятельность НАТО, сдерживание и оборону евроатлантического региона, концепцию военных действий НАТО и военный инструмент власти», — добавили в пресс-службе альянса.

Военный комитет НАТО собирается дважды в год в Брюсселе и еще один раз — в одной из стран — членов альянса.

Последние новости

default image
Итальянские власти вновь запретили заход в порты страны судну со спасенными мигрантами

Подробнее...
default image
С.Якелюнас предлагает создать европейский надзорный орган финансовых услуг

Подробнее...
default image
Китайцы, спровоцировавшие конфликт во время митинга в поддержку Гонконга, оштрафованы

Подробнее...
default image
Меркель и Зеленский высказались за проведение саммита в "нормандском формате"

Подробнее...
default image
Г. Грушас: служба литовцев в секретариате Ватикана – большая честь для нации

Подробнее...
default image
В Туркменистане задерживают граждан, стоящих в очереди к банкоматам

Подробнее...
default image
Трамп обсудил с Дудой свой предстоящий визит в Польшу

Подробнее...
default image
Премьер Сквярнялис не намерен создавать политическую партию

Подробнее...
default image
В Вильнюсе планируется построить небольшую мечеть

Подробнее...
default image
Глава Пентагона обсудит в Европе противодействие "агрессии России"

Подробнее...
default image
Осенью в Любляне пройдет заседание военного комитета НАТО

Подробнее...
default image
Г. Науседа обсудил с политологами возможные изменения отношений с Беларусью

Подробнее...
default image
Испанская полиция заботится о жертвах пляжных воров

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс в Хельсинки примет участие в неформальной встрече глав МИД

Подробнее...
default image
Электросамокаты в Ирландии пока еще вне закона

Подробнее...
default image
VATESI: на Игналинской АЭС серьёзных нарушений не выявлено

Подробнее...
default image
Окончательное решение: Литва предлагает В.Синкявичюса на пост еврокомиссара

Подробнее...
default image
Британский парламент приостановил работу из-за Brexit

Подробнее...
default image
Скульптура певца Л.Коэна будет установлена в Вильнюсе

Подробнее...
default image
В России планируют производить фастфуд с пометкой «для пожилых»

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600