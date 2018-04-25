Ошибки, литовских водителей

Фото www.pixabay.com

🔊 Воспроизвести

Напомним, что с 1 июля 2018 года вступили в силу поправки к закону о безопасном движении, которые позволили водителям в Литве не иметь при себе во время движения техпаспорт и страховку. Информация о водителе проверяется по компьютерным базам данных.

В страховой компании Gjensidige рассказали, какие документы все же должны быть с собой во время управления машиной. Литовские водители после вступления в силу поправок, позволяющих не иметь при себе водительские права, техпаспорт и страховку, неправильно понимают суть изменений. Как показывает практика, они считают, что достаточно показать инспектору документ, удостоверяющий личность, однако это не всегда так.

Специалисты отмечают, что изменения в положениях закона воспринимаются ошибочно и многие водители попадают в неприятные ситуации. Например, мало кто обращает внимание на то, что если автомобиль не принадлежит управляющему им лицу, то нужно свидетельство о регистрации машины.

«Мы хотели бы напомнить, что водители всех транспортных средств, зарегистрированных в Литве, независимо от права собственности на транспортное средство, не обязаны иметь свидетельство о страховании гражданской ответственности и могут предъявить свое удостоверение личности вместо водительских прав. Однако, если водитель ведет транспортное средство, не принадлежащее ему, он должен иметь свидетельство о регистрации транспортного средства и представить его инспектору», — объяснил руководитель отдела страхования, оценки стоимости и рисков для стран Балтии в Gjensidige Андрюс Дамбраускас.

Он напомнил, что поправки действуют только на территории Литвы. При выезде за ее пределы могут понадобиться и другие документы, например, страховой полис. Выезжающие за границу на автомобиле должны иметь при себе все документы, иначе иностранные инспекторы могут расценить это как нарушение.

Почему важно содержать в порядке все документы

Водители, которые не позаботились вовремя о необходимых документах, могут попасть в щекотливую ситуацию. Как говорит представитель одной из литовских страховых компаний, определённая часть водителей выезжает на дорогу с недействительными правами, страховкой или техпаспортом. По словам специалиста, несмотря на то, что уже больше года действует закон, согласно которому с собой достаточно возить идентификационную карточку или паспорт, это вовсе не означает, что другие обязательные для водителей документы могут быть недействительными, ведь при помощи своей базы данных сотрудники полиции могут легко проверить, действительны ли у водителя права и техпаспорт, застрахован ли его автомобиль.

Бывает и так, что о сроке действия некоторых документов водители просто забывают. Как говорит специалист, в Литве всё ещё очень много водителей, которые ездят с правами старого типа, которые уже не действуют. Также ежедневно на улицы страны выезжают сотни, а возможно, и тысячи водителей на незастрахованных автомобилях или с недействительным техпаспортом.

В первую очередь все эти водители рискуют получить административный штраф за нарушение ПДД. Однако ещё большие неприятности могут быть, если такой водитель попадёт в аварию. В таком случае рассмотрение ситуации может дойти до суда. Просто проверьте и приведите свои документы в порядок.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ

Последние новости