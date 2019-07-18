Основатель Microsoft перестал быть вторым самым богатым человеком в мире

🔊 Воспроизвести

Основатель одной из крупнейших в мире IT-компаний Microsoft Билл Гейтс впервые за семь лет истории индекса богатейших людей опустился на третье место в Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на агентство Bloomberg.

Со второго места Гейтса вытеснил французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.

«LVMH, производитель предметов роскоши, достиг рекордного уровня в Париже и увеличил свою чистую стоимость до 107,6 млрд, опередив Гейтса более чем на 200 млн», — отметили в агентстве.

Состояние Арно в июне 2019 года впервые превысило 100 млн, и он вошел в тройку лидеров рейтинга, присоединившись к Гейтсу и основателю Amazon Джеффу Безосу, самому богатому человеку в мире.

Отмечается, что коллективное богатство тройки лидеров превышает индивидуальную рыночную стоимость почти каждой компании в индексе S&P 500, включая Walmart, Exxon Mobil и Walt Disney.

Чистая стоимость активов основателя Amazon Джеффа Безоса в 2019 году увеличилась до 125 млрд долларов, даже после достижения соглашения о разводе с его женой Маккензи Безос, благодаря которому она стала четвертой в списке самых богатых женщин мира.

При этом агентство уточнило, что Гейтс мог остаться богатейшим человеком в мире, если бы не занимался благотворительностью. Гейтс пожертвовал более 35 млрд долларов в Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира.