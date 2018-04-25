Основная часть жителей поддерживает реакцию властей на события в Беларуси — опрос

Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

Основная часть жителей Литвы одобряет реакцию властей на события в Беларуси, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу агентства BNS.

По данным опроса, проведенного компанией рыночных и социологических исследований Vilmorus, 38,5% респондентов выразили поддержку позиции литовских властей.

25% опрошенных утверждают, что реакция литовских властей в отношении Александра Лукашенко является слишком жесткой, 5,8% считали, что реакция является слишком мягкой. У 30,7% нет мнения.

По данным опроса, за строгую позицию в отношении А. Лукашенко чаще выступают люди с большими доходами, хуже действия властей оценивают безработные и люди с более низкими доходами.

«Грубо обобщая, возможно, можно сказать, что те, кто меньше удовлетворены и доверяют своей власти здесь, в Литве, склонны и меньше одобрять ее позицию. Вероятно, что это не связано с объективной оценкой положения в Беларуси, а больше с собственной идентификацией в отношении литовских властей», – сказал BNS политологи Лауринас Йонайвичюс.

Он утверждает, что Литва вместе с Польшей придерживаются одной из самых жестких позиций в отношении режима А. Лукашенко, и это давняя тенденция.

«География, идентичность, декларируемая государством позиция, осознание безопасности и исторический опыт являются важными факторами, который определяют позицию Литвы», – сказал Л. Йонавичюс.

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Точные результаты опроса:

Вопрос: «Одобряете или не одобряете вы реакцию литовских властей на события в Беларуси?».

Ответы: одобряю 38,5%; реакция литовских властей в отношении А. Лукашенко слишком суровая 25,0%; реакция литовских властей в отношении А. Лукашенко слишком мягкая 5,8%; нет мнения 30,7%.

Опрос был проведен 4-12 сентября, в нем приняли участие 1000 постоянных жителей Литвы в возрасте 18 лет и старше. Интервью взяты у респондентов на дому в 27 городах и в 42 сельских местностях.