Основные бизнес-организации Литвы покидают нацсоглашение

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Основные бизнес-организации Литвы покидают национальное соглашение о реформах, подписанное два года назад с властями. Они утверждают, что налоговые изменения последнего времени делались поспешно, а призывы бизнеса вернуться к диалогу остались неуслышанными.

«Видя неуважение к подписанным соглашениям, социальным партнерам и принятым обязательства, в отсутствие диалога, при демонстрируемом нежелании действовать совместно, ища сбалансированные решения для всех реформ, необходимых для прогресса государства, мы вынуждены окинуть Соглашения по реформам», – говорится в пресс-релизе, который в пятницу распространили организации.

По словам представителей бизнеса, хотя правительство организовало реформы, необходимые для различных сфер экономики страны и благосостояния населения, часть важных изменений не произошло.

«Правящее большинство и правительство не реализовали структурные реформы в госсекторе (сеть школ, объединение университетов, реформа здравоохранения, и тому подобное), и пошли по более простому пути повышения налогов. По нашему мнению, такая политика является близорукой и ведет по ложному пути», – утверждают авторы обращения.