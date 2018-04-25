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Основные бизнес-организации Литвы покидают нацсоглашение

  • Фото из открытых источников

Основные бизнес-организации Литвы покидают национальное соглашение о реформах, подписанное два года назад с властями. Они утверждают, что налоговые изменения последнего времени делались поспешно, а призывы бизнеса вернуться к диалогу остались неуслышанными. 

«Видя неуважение к подписанным соглашениям, социальным партнерам и принятым обязательства, в отсутствие диалога, при демонстрируемом нежелании действовать совместно, ища сбалансированные решения для всех реформ, необходимых для  прогресса государства, мы вынуждены окинуть Соглашения по реформам», – говорится в пресс-релизе, который в пятницу распространили организации. 

По словам представителей бизнеса, хотя правительство организовало реформы, необходимые для различных сфер экономики страны и благосостояния населения, часть важных изменений не произошло. 

«Правящее большинство и правительство не реализовали структурные реформы в госсекторе (сеть школ, объединение университетов, реформа здравоохранения, и тому подобное), и пошли по более простому пути повышения налогов. По нашему мнению, такая политика является близорукой и ведет по ложному пути»,  – утверждают авторы обращения.

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Среди них Форум инвесторов (Investors‘ Forum), Конфедерация работодателей Литвы, Конфедерация промышленников Литвы, Ассоциация торговых, промышленных палат Литвы, Литовская конфедерация бизнеса. 

Представители бизнеса акцентируют, что предпринимательская общественность хоть и покидает подписанное в октябре 2017 года соглашение, но и далее будет стремиться к реализации реформ, важных для государственного прогресса. 

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