Особенности литовского рынка труда

Фото BNS/Арнаса Струмилы

Безработица в Литве в марте была выше, чем в среднем в странах Евросоюза, сообщает Евростат.

За год уровень безработицы в Литве снизился на 0,5 пункта и в марте составил 6,9%. По данным статистической службы Евросоюза, в ЕС безработица в среднем составляла 6,2%. В Латвии безработица была 7%, в Эстонии — 5,4%, сообщает BNS.

В феврале в Литве не было работы у 103 тыс. человек. По предварительным подсчетам, во всем ЕС безработными были 13,4 млн человек.

Растет число работающих иностранцев

За три месяца этого года в Литве гражданам третьих стран было выдано почти 2,6 тыс. разрешений на работу — в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечает литовская Служба занятости. Количество разрешений возвращается к допандемическому уровню.

«Повышение спроса на рабочую силу было связано с изменившимися обстоятельствами после карантина, когда отрасли экономики вернулись к обычной деятельности. После снятия ограничений на въезд количество разрешений на работу для иностранцев снова увеличилось», — сказала координатор службы по трудоустройству граждан третьих стран Эрнеста Варнайте.

Наибольшее количество разрешений было выдано компаниям Sematix, Gisbalt, Ritata, Plasta, Amber Food, Kaimelis LT, Baltic Logistic Solutions и Baltic Energy Projects.

В текущем году работодателям выдано 1166 разрешений на работу для иностранцев и принято 1152 решений о соответствии их работы потребностям рынка труда страны, из них 80 разрешений на трудоустройство высококвалифицированных работников. На сезонные работы выдано 272 разрешения – почти в 3,7 раза больше, чем год назад.

Больше всего разрешений было выдано в Вильнюсском регионе (550), Каунасе – 328, Клайпеде – 106, Шяуляй – 82, Панявежисе – 82. Большинство трудоустроившихся иностранцев — мужчины (82 проц.). Кроме того, расширилась география стран, гражданам которых разрешено работать в Литве, — в этом году в список вошли 33 страны, в прошлом году — 21. Большинство разрешений (30%) выдано гражданам Беларуси, 29% – Украины и 9% – Кыргызстана.

Больше всего разрешений на работу было выдано предприятиям сферы услуг — свыше 50%, строительству – 25%, промышленности – 20%. Граждане других стран будут работать в Литве в основном поварами, плотниками, электриками, водителями, монтажниками, газо- и электросварщиками, кровельщиками, строителями.

Кроме того, из 15 стран должны были приехать высококвалифицированные специалисты — юристы, маркетологи, менеджеры проектов, экономисты, аналитики.

В первом квартале зарплаты иностранцев колебались от 731 до 5784 евро (тогда как год назад — от 644 до 2810 евро).

Треть украинцев уже работает

В Литве уже нашли работу более 7,6 тыс. украинских беженцев. Это треть прибывших в Литву украинцев трудоспособного возраста, сообщает Министерство социальной защиты и труда.

Работающие украинцы уже заплатили Литве более 3 млн евро налогов, а только в апреле — почти 2 млн евро. «Уже каждый третий украинец трудоспособного возраста, приехавший в нашу страну, нашел работу. Я благодарю работодателей, которые трудоустраивают украинцев, и приглашаю вас продолжить регистрацию своих свободных рабочих мест в Службе занятости», — сказала министр Моника Навицкене.

Подавляющее большинство украинцев занято на работах, требующих средней квалификации, каждый десятый — на высококвалифицированной работе. Их заработная плата колеблется от минимальной до 2 тыс. евро в месяц. В среднем работающий в Литве украинец зарабатывает «на бумаге» около 900 евро. В настоящее время на учете в Службе занятости состоит около 9 тыс. ищущих работу жителей Украины.

Упрощенное трудоустройство иностранцев

Между тем правительство Литвы на минувшей неделе одобрило проект упрощенного трудоустройства работников из третьих стран. Окончательное решение по этому вопросу еще должен принять Сейм.

Министерства внутренних дел и социальной защиты и труда предлагают упростить трудоустройство граждан третьих стран, особенно высококвалифицированных специалистов, миграционные процедуры, уменьшить административное бремя.

Со следующего года все иностранцы смогут подавать заявления на получение временного вида на жительство в Литве дистанционно. «Мы планируем отказаться в будущем от рабочих виз, но законы вступят в силу с июля следующего года. Все трудовые отношения с гражданами третьих стран будут осуществляться через институт временных видов на жительство, без рабочих виз», — сказал на заседании правительства вице-министр внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс.

По данным Департамента миграции, большинство иностранцев, прибывающих в Литву из третьих стран, работают на низко- и среднеквалифицированных работах. Синяя карта, свидетельствующая о высокой квалификации, в 2020 году выдана только 289 лицам.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ