Особенности поступления в вузы

Фото www.pixabay.com

🔊 Воспроизвести

«В этом году запланировано столько же мест, сколько и в прошлом году: 3808 — для магистров, 477 — для докторантов. Тем не менее, университеты сами решают, сколько студентов принять — важно вписаться в общую сумму средств, выделяемых государством», — отметил министр Альгирдас Монкявичюс в комментарии, направленном в BNS.

Количество утвержденных министерством финансируемых мест не будет изменяться второй год подряд в соответствии с нормативными тарифами, а число мест в докторантуре остается стабильным с 2016 года.

По данным министерства, средства, выделенные на обучение в магистратуре и докторантуре в этом году, по сравнению с прошлым годом, увеличились примерно на 13 проц., потому что нормативные тарифы на обучение в 2019 году были увеличены.

По словам министра А. Монкявичюса, часть средств, выделенных на места в магистратуре и докторантуре, не используется, в позапрошлом году было не использовано 217 тыс. евро, выделенных на обучение, а в прошлом году 64,5 тыс. евро.

«В этом году мы хотим, чтобы все государственные средства, выделенные на финансирование учебных мест, были освоены», — говорит А. Монкявичюс.

По данным министерства, в этом году государство выделит на места в магистратуре и докторантуре 13,08 млн евро, или почти на миллион больше, чем в прошлом году. В позапрошлом году государство выделило на эти цели немногим более 10,2 млн евро, аналогичный показатель был и в 2016 году, а годом ранее — 9,5 млн евро.

Университеты могут перераспределять места

Согласно действующему порядку, высшие учебные заведения имеют возможность перераспределять места, поэтому реальное количество бесплатных мест в магистратуре и докторантуре увеличивается.

«После перераспределения количество мест может быть больше выделенных правительством. Это связано с тем, что эти места перешли от более дорогих программ обучения к более дешевым и превратились в увеличенное количество мест», — пояснил BNS Валдас Яскунас, проректор по учебной работе Вильнюсского университета.

«Конечно, есть ограничения, сколько мест можно перераспределить», — добавил он. После перераспределения, согласно тарифам, установленным высшими учебными заведениями, 4166 студентов будут приглашены на бесплатные места в магистратуре в этом году, это на 66 мест меньше, чем в прошлом году.

Количество бесплатных мест в магистратуре в 2015 году составляло 4500, в 2016 году оно сократилось до 4290. Два года назад количество мест увеличилось до 4362, а в прошлом году их число сократилось до 4210.

«Высшие учебные заведения оценивают возможности приема студентов. Потребность отличается динамичностью, поэтому ни одна методика не может реагировать заранее и предвидеть потребность в этом году», — говорит В. Яскунас.

Фактическое количество финансируемых государством мест в докторантуре в 2015-2017 гг. оставалось стабильным — 502, в прошлом году увеличилось до 504.

В этом году количество финансируемых государством мест в докторантуре после перераспределения в университетах составит 497, или на семь меньше, чем в прошлом году.

Учеба за границей

Помимо того, что уже начался общий прием в университеты, коллегии и учреждения профессионального образования Литвы, Государственный учебный фонд принимает заявления о финансировании учебы в зарубежных вузах. Подавать заявления в рамках этой программы можно до 2 июля. В этом году общий бюджет программы увеличен в три раза и достигает 300 тыс. евро. Поддержка будет оказана тем абитуриентам, которые поступят в один из 50 лучших вузов мира. Одному студенту в год будет выделено до 20 тыс. евро. Эти деньги могут быть выделены на оплату учебы и на расходы по проживанию.

Студенты, которым государство выделит такую финансовую помощь, после окончания зарубежного вуза обязаны будут работать в Литве в течение трех лет.

Информация литовских СМИ





