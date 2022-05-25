Оспа обезьян в Африке: старый вирус с тысячами случаев в год и десятками смертельных исходов

По этой причине и в связи с растущим риском заражения за пределами Африки ученые давно предупреждают о необходимости выделять больше средств на исследования, профилактику и вакцинацию против оспы обезьян.

По словам эксперта-эпидемиолога по обезьяньей оспе Николы Скленовска, по-прежнему имеются очень ограниченные знания о различных аспектах этой болезни.

Впервые вирус был идентифицирован в 1958 году в Копенгагенском государственном серологическом институте по популяции обезьян, завезенных в Европу из разных африканских стран для использования в качестве подопытных животных при разработке вакцины от полиомиелита, отсюда и название болезни. Спустя годы в зоопарках США произошла еще одна вспышка, поразившая приматов, антилоп и грызунов. Приматы считаются случайными хозяевами, а не основным источником вируса.

Однако только в 1970 году в Демократической Республике Конго (ДРК) был обнаружен первый случай заболевания человека. В течение следующих 10 лет было зарегистрировано всего 45 случаев заболевания, почти все в густых тропических лесах Конго, а также в Либерии и Сьерра-Леоне.

Н.Скленовска отмечает, что в настоящее время ежегодно регистрируется около 2000 случаев заболевания в ДРК с растущей тенденцией, хотя с текущей информацией трудно понять, связано ли это с экологическими причинами.

Первая паника в западных странах произошла в 2003 году в США, когда около 70 человек были заражены грызунами из Ганы, ставшими модными в качестве домашних животных.

В Европе первые три инфицированных были выявлены в 2018 году в Великобритании. Двое из заразившихся прибыли из Нигерии, где эпидемия в том же году вызвала 400 подтвержденных и подозреваемых случаев.

Большинство смертей в Африке вызвано септицемией, причиной которой становятся раны, особенно на коже лица, туловища и конечностей.

Есть два известных варианта оспы обезьян: один распространен в Центральной Африке и более опасен, смертность среди детей может достигать 10 проц, хотя во время недавних вспышек она снизилась до 6 проц. Другой вариант присутствует в Западной Африке и считается более легким, потому что в среднем он вызывает только 1 проц летальности.

ВОЗ определяет оспу обезьян как «редкое вирусное зоонозное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах центральной и западной Африки, вблизи тропических лесов». Однако это определение устарело, поскольку случаи заболевания появлялись чаще, а также в более городских условиях.

По словам главы отдела вакцинации и реагирования на чрезвычайные ситуации в MSF («Врачи без границ») Мириам Алии, есть две вакцины против этой оспы. Одна одобрена Управлением по контролю за продуктами и лекарственными средствами США и используется в Америке, а другая — Европейским агентством по лекарственным средствам. Проблема заключается в том, что их производится мало, и многим африканским странам сложно из получить.

Иммунизация от обезьяньей оспы не массовая, а кольцевая: вакцинируются лица, контактировавшие с инфицированным, как и в случае с лихорадкой Эбола.

Вакцина против оспы обеспечивала защиту до 85 проц, но с тех пор, как это заболевание было искоренено, ее не вводили с 1980 года.