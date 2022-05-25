Оспа обезьян в Африке: старый вирус с тысячами случаев в год и десятками смертельных исходов

Оспа обезьян давно известна в Африке, особенно в центральных и западных регионах, где ежегодно регистрируются тысячи случаев заболевания и десятки смертельных исходов.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, за последние два десятилетия количество вспышек увеличилось из-за таких факторов, как прекращение вакцинации против оспы в 1980 году. На распространение оспы также повлияли вырубка лесов и демографическое давление в районах тропических лесов, где обитают несколько видов белок и грызунов, которые, согласно последним исследованиям, могут быть естественными хозяевами вируса.
По этой причине и в связи с растущим риском заражения за пределами Африки ученые давно предупреждают о необходимости выделять больше средств на исследования, профилактику и вакцинацию против оспы обезьян.
По словам эксперта-эпидемиолога по обезьяньей оспе Николы Скленовска, по-прежнему имеются очень ограниченные знания о различных аспектах этой болезни.
Впервые вирус был идентифицирован в 1958 году в Копенгагенском государственном серологическом институте по популяции обезьян, завезенных в Европу из разных африканских стран для использования в качестве подопытных животных при разработке вакцины от полиомиелита, отсюда и название болезни. Спустя годы в зоопарках США произошла еще одна вспышка, поразившая приматов, антилоп и грызунов. Приматы считаются случайными хозяевами, а не основным источником вируса.
Однако только в 1970 году в Демократической Республике Конго (ДРК) был обнаружен первый случай заболевания человека. В течение следующих 10 лет было зарегистрировано всего 45 случаев заболевания, почти все в густых тропических лесах Конго, а также в Либерии и Сьерра-Леоне.
Н.Скленовска отмечает, что в настоящее время ежегодно регистрируется около 2000 случаев заболевания в ДРК с растущей тенденцией, хотя с текущей информацией трудно понять, связано ли это с экологическими причинами.
Первая паника в западных странах произошла в 2003 году в США, когда около 70 человек были заражены грызунами из Ганы, ставшими модными в качестве домашних животных.
В Европе первые три инфицированных были выявлены в 2018 году в Великобритании. Двое из заразившихся прибыли из Нигерии, где эпидемия в том же году вызвала 400 подтвержденных и подозреваемых случаев.
Большинство смертей в Африке вызвано септицемией, причиной которой становятся раны, особенно на коже лица, туловища и конечностей.
Есть два известных варианта оспы обезьян: один распространен в Центральной Африке и более опасен, смертность среди детей может достигать 10 проц, хотя во время недавних вспышек она снизилась до 6 проц. Другой вариант присутствует в Западной Африке и считается более легким, потому что в среднем он вызывает только 1 проц летальности.
ВОЗ определяет оспу обезьян как «редкое вирусное зоонозное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах центральной и западной Африки, вблизи тропических лесов». Однако это определение устарело, поскольку случаи заболевания появлялись чаще, а также в более городских условиях.
По словам главы отдела вакцинации и реагирования на чрезвычайные ситуации в MSF («Врачи без границ») Мириам Алии, есть две вакцины против этой оспы. Одна одобрена Управлением по контролю за продуктами и лекарственными средствами США и используется в Америке, а другая — Европейским агентством по лекарственным средствам. Проблема заключается в том, что их производится мало, и многим африканским странам сложно из получить.
Иммунизация от обезьяньей оспы не массовая, а кольцевая: вакцинируются лица, контактировавшие с инфицированным, как и в случае с лихорадкой Эбола.
Вакцина против оспы обеспечивала защиту до 85 проц, но с тех пор, как это заболевание было искоренено, ее не вводили с 1980 года.