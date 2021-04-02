Остановлены службы в присутствии прихожан

Vilniaus Šv. Dvasios cerkvė/ Nuotrauka BFL/ Šarūnas Mažeika

Вильнюсский епископат Католической церкви временно приостанавливает мессы в присутствии верующих до второго дня Пасхи. К таким же мерам прибегла и Виленская епархия Православной церкви Литвы.

Как говорится в распространенном сообщении епископата, службы с верующими приостанавливаются в храмах и часовнях следующих муниципалитетов: города Вильнюса и Вильнюсского района, Швянченского района и в Висагинасе.

«Мне больно, что большая часть верующих нашего епископата вновь будет вынуждена праздновать Пасху не в общине верующих. Я призываю все же не забывать о службе – давайте объединимся в общей молитве во время трансляции по интернету, телевидению или по радио», – сказал Вильнюсский архиепископ Гинтарас Грушас.

Как сообщил BNS секретарь епархиального управления Виленско-Литовской епархии Православной церкви Виталий Моцкус, службы в церквях останавливаются в городе Вильнюсе и Вильнюсском районе, Швянченском районе и Висагинасе.

«Пока не опустимся ниже 500 (новых случаев в среднем за 14 дней. – BNS), службы будут без верующих. В дневное время храмы будут открыты для индивидуальной молитвы, а на службу пускать не будем», – сказал протоиерей.

В связи с пандемией службы в присутствии верующих в храмах Литвы были остановлены 16 декабря прошлого года, однако с середины февраля в большинстве самоуправлений они были возобновлены.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ