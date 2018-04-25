Осторожно, клещи!

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Бюро здравоохранения Вильнюсской мэрии напоминает жителям правила поведения на природе, поэтому в городских парках и других зеленых зонах появился знак с информацией о клещах и превенции заражения переносимыми ими болезнями.

С помощью этих знаков хотят привлечь внимание жителей и гостей столицы к тому, насколько важно проверять себя после отдыха на природе. В Павильнисском и Вяркяйском региональных парках появилось 28 зеленых знаков «Защити себя – проверь себя и других».

Зеленые знаки можно увидеть в Рибишкес, Вяркяй, Пучкоряй, на тропе Сапегинес, на городище в Ново-Вильне, на тропе Стрельчюкай, на тропе Крестного пути (Калвария) и у Зеленых озер.

Информация «ЛК», vilnius.lt