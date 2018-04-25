Осторожный оптимизм

По его словам, в данный момент важно, чтобы как органы власти, так и общественность сохраняли сплоченность, а положительные тенденции продолжались хотя бы минимум несколько недель.

«В данный момент можно констатировать, что карантинные ограничения возымели свое действие. Мы видим, что распространение пандемии замедляется, и это, конечно, хороший знак. Но, чтобы ситуация нормализовалась, нам предстоит долгий путь. Введенные меры действуют и останавливают распространение вируса», – сказал он.

О том, что ситуация понемногу стабилизируется, хотя и остается сложной, говорит и главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене.

«Ситуация остается сложной и эпидемиологически неблагоприятной, но рост количества новых заболеваний уже не такой интенсивный, как был несколько недель назад, когда он увеличивался чуть ли не в два-три раза ежедневно», – сказала Л. Ашоклене в интервью радиостанции LRT.

«Есть признаки того, что ситуация стабилизируется, и нужно немного времени для того, чтобы показатели начали снижаться», – сказала эпидемиолог.

Л. Ашоклене утверждает, что результаты карантина станут более заметными на этой или на следующей неделе, однако темпы распространения вируса будут зависеть в значительной степени от поведения людей.

Однако министр здравоохранения Аурелиюс Вярига заявил, что правительству будет предложено продлить карантин, но не уточнил, на какое время.

«Да, я планирую внести такое предложение, и нет никаких сомнений, что карантин будет продлен», – сказал А. Вярига журналистам.

Он подтвердил, что пока «очень мало шансов», что 29 ноября карантин будет отменен.

По словам министра, пока ситуация не позволяет думать об отмене карантина или смягчении его условий.

«Мы видим только первые признаки стабилизации, речь не идет о заметном снижении показателей статистики», – сказал он.

Тем временем

Правительство утвердило покупку вакцин

Правительство Литвы утвердило предложение Министерства здравоохранения приобрести 1,5 млн доз вакцины от коронавируса у фармацевтических предприятий Sanofi и GSK.

С этими компаниями Еврокомиссия (ЕК) заключила предварительный договор, однако это еще должны утвердить страны — члены Евросоюза.

Какое-то время назад Литва приняла решение о покупке у фармкомпании AstraZeneca 1,86 млн доз вакцины и у компании Janssen Pharmaceutica NV – 1,24 млн доз.

Кабмин принял решение о приобретении такого количества доз вакцины, чтобы можно было вакцинировать 70% населения.

По словам премьера Саулюса Сквярнялиса, максимальная сумма, которую Литве, возможно, придется заплатить за вакцины, может составить порядка 125 млн евро. Однако он подчеркнул, что избыток вакцин Литва сможет продать странам – участницам программы ЕС «Восточное партнерство».

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ