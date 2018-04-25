Остробрамская икона

Согласно одной версии, образ привез в Вильно князь Альгирдас (1296-1377) из Корсуня после успешного похода на крымских татар. Среди прочих трофеев была и наша икона. Князь подарил ее жене Марии Витебской. Вторая жена Ольгерда (так звучит его имя в исторической литературе) Иулиания Тверская поместила образ в Троицкий монастырь, основанный ею на месте казни Антония, Иоанна и Евстафия. Для иконы была построена деревянная часовня на Остром конце. Так назывался когда-то район нынешней улицы Аушрос Варту.

По другой версии, Остробрамскую икону подарил Ольгерду византийский император Иоанн Палеолог в честь крещения князя. Византийский монарх, конечно, мог бы на радостях облагодетельствовать Великого князя Литовского. Летописи Быховца и Густынская говорят, что Ольгерд принял православие еще до женитьбы своей на Марии Ярославне, то есть до 1318 г, когда никакого интереса как историческая личность из себя еще не представлял. И вряд ли Палеолог вообще догадывался тогда о его существовании.

По третьей версии, икона чудесно явилась на Острых воротах 14 апреля 1431 года. В этот день, день памяти Виленских мучеников, второй раз поминается Остробрамский образ. Так или иначе, но к тому времени она уже стояла в деревянной часовне у Троицкого монастыря. Поначалу икону называли Корсунской.

Некоторые исследователи приписывают авторство краковскому художнику.

В XVI веке город был обнесен новой крепостной стеной, каменной, с пятью воротами. Одни из них назывались Острыми. Участок стены с ними сейчас только и сохранился. Над воротами поставили каменную часовню для иконы. С того времени она и получила нынешнее название – Остробрамская (брама по-польски — ворота). Тогда образ был повернут в сторону входящих в город.

В 1596 году была заключена церковная Брестская уния. Троицкий монастырь стал обителью униатов-базилиан. Сначала, правда, православные перенесли образ в Никольскую церковь, но постепенно все православные храмы, кроме Свято-Духова монастыря, отошли к униатам, т.е. под омофор Папы Римского. Через 10 лет икона вновь была водворена на прежнее место, в надвратную часовню. Теперь она уже принадлежала базилианам.

Через некоторое время часовня вместе с образом перешла к католическому монашескому ордену кармелитов. В 1671 году ее обновили, а икону повернули в сторону города. В начале XVIII века образ был перенесен в соседний костел св. Тересы, но через 30 лет, в 1744-м, вновь водворен над Острыми воротами.

В 1812 году она была повреждена французами, а в 1829 подновлена в католическом духе. До этого времени на образе еще можно было прочитать славянскую надпись: «Честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим…». А еще через несколько лет был сделан серебряный позолоченный оклад.

Божья Матерь изображена в момент Благовещения со смиренно сложенными руками и опущенным взором. Кажется, она сейчас произнесет: «Вот раба Господня», принимая на себя ношу Богоматеринства. Образ написан на двух дубовых досках 1,5х2м.

В 1927 году проф. Я. Рутковский проводил реставрацию иконы. Он установил, что под слоем масляной краски, которым написан тот образ, что мы видим сейчас, находится более древний слой, писанный темперой по известковому грунту.

Споры и версии о происхождении Остробрамской иконы, о ее художественном соответствии оригиналу имеют чисто историческое и эстетическое значение. А для человека верующего это не всегда ценность. Ему куда важнее то, что образ в надвратной часовне украшен множеством вотивных даров (изображений рук, ног, сердец — свидетельств исцелений), то, что его чудотворные списки можно встретить далеко от Литвы в церквях больших и маленьких. И потому мы в знак нашей веры и любви к Богородице, проходя через Святые ворота, снимаем шапку и совершаем крестное знамение.

С 1914 года установилась добрая традиция – 8 января в часовне у Остробрамской совершается православный молебен, который возглавляет митрополит Виленский и Литовский Иннокентий. Будут его служить и в эту среду. Сбор в 10.30 в монастыре Святого Духа. Приходите!

Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви