Острый голод испытывают около 48 млн человек в 10 странах

«Все более и более многочисленные и суровые экстремальные метеорологические явления также ослабляют возможности бедного населения бороться с голодом и выдержать будущие бедствия», — подчеркивается в докладе Oxfam.

Беспрецедентные засухи, разрушительные наводнения, наступление пустыни за шесть лет увеличили более чем вдвое масштабы острого голода, поражающего наиболее подверженные климатическим катастрофам страны, отмечает гуманитарная организация, призывая индустриальные государства существенно сократить выделения парниковых газов и компенсировать причиненный ущерб.

В Сомали, Гаити, Джибути, Кении, Нигере, Афганистане, Гватемале, на Мадагаскаре, в Буркина-Фасо и Зимбабве 48 млн человек страдают от чрезвычайного отсутствия продовольственной безопасности и нуждаются в срочной помощи для выживания. В том числе 18 млн пребывают в состоянии крайнего голода.

«Прибылей (добывающих) компаний от ископаемых источников энергии за менее чем 18 дней было бы достаточно, чтобы профинансировать весь гуманитарный запрос ООН на 2022 год (49 млрд долларов)», — подсчитали в Oxfam.

Oxfam — международное объединение из 17 организаций, работающих в более чем 90 странах по всему миру. Целью деятельности объединения является решение проблем бедности и связанной с ней несправедливости.

Между тем директор отделения ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) Олег Кобяков заявил в пятницу в Москве на конференции «Agro Outlook Russia — 2022: среднесрочный прогноз для аграрных рынков», что число голодающих людей в мире с доковидного 2019 года выросло на 150 млн человек и достигло 828 млн человек.

«В 2022 году вновь выросли масштабы мирового голода, что отражает растущие неравенства внутри стран и между ними. Ныне на планете от голода страдают 828 млн человек, или на 46 млн человек больше по сравнению с 2020 годом и на 150 млн больше, чем в доковидный 2019 год. В 2021 году с отсутствием доступа к безопасной питательной пище в умеренной или в тяжелой форме столкнулись около 2,3 млрд жителей планеты, или на 350 млн человек больше, чем в 2019 году», — сказал он.

По словам Кобякова, в целом из-за продовольственной инфляции, обусловленной экономическими последствиями пандемии, число людей в мире, для которых стали недоступны здоровые пищевые рационы, превысило 3 млрд человек. Ситуацию осложняют, хоть и затухающая, пандемия, а также военная операция на Украине и «более дюжины других крупных конфликтов и чрезвычайных гуманитарных ситуаций в мире», считает он.