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Осужденный пожизненно Х. Дактарас просит изменить ему срок наказания

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Осужденный пожизненно Х. Дактарас просит изменить ему срок наказания

Henrikas Daktaras kartu su kitais nusikalstamo susivienijimo nariais nuteistas dėl nužudymų bei kitų nusikaltimų. Nuotrauka 2013 m. BFL/ Butautas Barauskas

Каунасский окружной суд (КОС) в четверг рассмотрел просьбу осужденного пожизненно Хенрикаса Дактараса изменить ему срок наказания.

Как сказала BNS представитель суда Милда Бучните, решение по этой просьбе суд вынесет 11 декабря.

Представление о применении в отношении Х. Дактараса наказания в виде определенного срока лишения свободы подготовил Правенишкский исправительный дом.

Начало пожизненного срока Х. Дактараса – 2009 год, однако в срок была засчитана исполненная часть наказания в соответствии с приговорами Вильнюсского окружного суда за февраль 1997 года и за декабрь 2006 года.

За разные преступления неоднократно судимый Х. Дактарас в общей сложности провел за решеткой 20 лет и шесть месяцев.

В соответствии с принятыми парламентом Литвы в марте этого года поправками, осужденный пожизненно человек после 20 лет отсидки может просить суд о пересмотре наказания. Приняв во внимание поведение осужденного, суд может установить для него срок лишения свободы от пяти до десяти лет.

Эти поправки приняты во исполнение решения Европейского суда по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ). ЕСПЧ в 2017 году констатировал, что Литва нарушает права осужденных пожизненно, не создавая для них никакой реальной возможности выйти на свободу.

Х. Дактарас осужден в июне 2013 года Клайпедским окружным судом за то, что в 1993–2000 годах возглавлял преступное объединение. Его участники были вооружены взрывными устройствами и взрывчаткой, огнестрельным оружием, которые использовались и которые планировалось использовать в совершаемых преступлениях – убийствах, вымогательствах имущества, грабежах.

Х. Дактарас ранее в этом году обращался в Клайпедский окружной суд, потом – в Апелляционный суд с просьбой смягчить ему наказание. Оба суда его просьбы отклонили.

Впервые Х. Дактарас оказался за решеткой в 19 лет. Сейчас ему 61 год.

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