Осужденный в деле 13 января Радкевич защищает Украину от России, дело отложено

«Справка, что он участвует в территориальной обороне, и удостоверение о том, что находится на военной службе. Просит перенести слушание, он не отказывается от участия, согласился бы участвовать и в удаленном режиме, он не скрывается», — рассказал адвокат.

Радкевич сообщил суду, что не может присутствовать на заседании в Вильнюсе из-за военных действий в его стране. В суд были отправлены документы, в том числе удостоверение добровольца территориальной обороны и наградная грамота.

Во вторник Апелляционный суд Литвы отложил до сентября рассмотрение жалобы гражданина Украины Александра Радкевича, осужденного к лишению свободы по делу о событиях 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни.

Суд констатировал, что сейчас мужчина, защищающий Украину от России, не может принимать участие в уголовном процессе по важной причине. Однако судьи отклонили ходатайство осужденного о дистанционном рассмотрении дела.

Суд предупредил, что, если он уклонится от своего приезда, то жалоба Радкевича может остаться не рассмотренной.

«Он должен сам приехать в Литву, ознакомиться с делом и непосредственно участвовать в судебном заседании «, — сказал во время судебного заседания судья Нериюс Мейлутис.

«Воюет в территориальной обороне, а не в регулярных войсках, в случае уклонения и неявки на заседание коллегия рассмотрит вопрос о прекращении производства по делу, перерыв объявлен до следующего заседания», — сказал судья Мейлютис.

Это была четвертая безуспешная попытка Апелляционного суда Литвы провести слушание по жалобе Радкевича в Вильнюсе, первая попытка была предпринята в январе, затем в феврале и марте.

Следующее заседание назначено на 6 сентября.

До этого суд намеревался рассмотреть дело Радкевича в марте, но из-за войны слушание было перенесено на июнь, так как у суда не было информации о том, был ли он должным образом проинформирован о процессе.

Затем были установлены три предварительные даты: 28 июня, 6 сентября и 18 октября.

9 февраля Верховный суд Греции принял решение не экстрадировать в Литву задержанного здесь Радкевича, и он был освобожден.

53-летний Радкевич осужден в Литве на четыре года лишения свободы за то, что управлял танком, участвовавшим в штурме Дома печати.

В декабре он обжаловал этот приговор в Апелляционном суде Литвы (АСЛ). Радкевич имел на это право и после вступления решения в законную силу, поскольку его дело рассматривалось в суде первой инстанции заочно.

В переданном в АСЛ письме украинец выражает опасения в связи с политическим характером его дела. Он сделал такой вывод после слов министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о том, что это дело представляет собой «случай литовского Нюрнберга».

Радкевич – один из 67 человек, приговоренных к лишению свободы по делу 13 января.

Большинство обвиняемых осуждены заочно, так как Россия и Беларусь отказались их выдать.

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