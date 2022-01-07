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Осуждены воры-гастролеры

Фото pixabay.com

Трое македонцев и один албанец, которые долгое время терроризировали литовских бизнесменов, надолго отправятся за решетку. Каждый из них совершил в Литве от 16 до 28 уголовных преступлений — они крали деньги, имущество, наносили ущерб предприятиям и магазинам, сообщает пресс-служба Панявежского окружного суда.

Воры использовали различные средства маскировки и старались не оставлять никаких следов. 

Панявежский районный суд недавно вынес приговор приехавшей из-за границы организованной группе взломщиков сейфов, которые бесчинствовали в Литве в 2018-2019 годах. Совершаемые преступления были схожего характера. Трое граждан Северной Македонии и один гражданин Албании были признаны виновными в краже денег предприятий, магазинов и повреждении их имущества. Как отметил суд, это чрезвычайно объемное дело — 47 томов — было раскрыто менее чем за год.

Грабители действовали в разных частях Литвы — в Вилкавишкисе, Алитусе, Панявежисе, Кельме, Пасвалисе, Шилале, Каунасе, Укмярге и Юрбаркасе. 

Подозреваемые действовали молниеносно и успешно скрывались. Кражи совершались довольно нагло. Воры проникали в заранее выбранные офисы компаний ночью, проламывая стены зданий. Сейфы они взламывали или просто увозили. Камеры видеонаблюдения, сигнализацию и освещение преступники выводили из строя, что помогало грабителям избежать задержания на месте преступления и затруднило опознание. У каждого из преступников была своя задача: один управлял автомобилем, другой караулил, а двое оставшихся вламывались в помещение и искали ценности. Иногда за одну ночь они умудрялись ограбить несколько объектов. В ходе расследования было установлено, что только в сентябре 2019 года было похищено более 40 тысяч наличных денег.

У осужденных во время обысков в квартире, где они проживали, была найдена валюта разных стран на сумму около 44 тысяч евро. По мнению суда, данный факт подтверждает, что эти люди совершали кражи не потому, что находились в тяжелом материальном положении, как они утверждали, а с целью обогатиться. Двое из них в прошлом уже были судимы в Северной Македонии за различные уголовные преступления, включая кражи. По словам судьи Панявежской судебной палаты Неринги Гирните, суд принял решение назначить наказание в виде лишения свободы на срок меньше среднего.

Самый суровый приговор по совокупности совершенных преступлений был вынесен наиболее активному члену группы, 50-летнему Н.Р. Гражданин Македонии был приговорен к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы за 28 преступных деяний. Его ровесник А.Р. был признан виновным в 26 преступлениях. Мужчина отвозил и привозил сообщников. Отбывать срок он будет 5,5 года.

42-летний Й.O, совершивший такое же количество преступлений, был приговорен к лишению свободы на 6 лет и 2 месяца. 46-летний албанец К.Р. за 16 преступлений проведет за решеткой 4,5 года. Мужчина присоединился к организованной группе позже. Он и двое македонцев, Й.O. и Н.Р., были оправданы в деле об угоне автомобиля, поскольку машина была найдена неповрежденной, а владелец не предъявил никаких претензий.

Суд постановил, что все осужденные должны будут возместить ущерб в размере 105 тысяч евро. Изъятые у них самих и из их квартиры в Вильнюсе деньги, а также принадлежащие двум осужденным автомобили, за исключением третьего конфискованного автомобиля, использовавшегося для совершения преступлений, будут направлены на компенсацию гражданских исков. Приговор может быть обжалован.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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