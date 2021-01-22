Освобождены от налога на выбросы СО2

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Налог на регистрацию автомобилей, который рассчитывается в зависимости от выбросов CO2, больше не взимается с транспортных средств, оборудованных для людей с ограниченными возможностями.

Это исключение вступило в силу в этом году. Налог не будет взиматься с автомобилей, которым присвоены специальные коды SH или SV. Есть и другие исключения, когда не нужно платить регистрационный сбор. Налог не распространяется на временно зарегистрированные автомобили, выезжающие из Литвы, а также на старинные автомобили, которым были выданы соответствующие номерные знаки.

Следует отметить, сто министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас сказал, что этот налог изменят. Платить за автомобиль будут не при регистрации, а ежегодно.