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От COVID-19 привито 19 тыс. работников школ и детсадов

Фото pixabay.com

Первой дозой вакцины от COVID-19 привито 19 тыс. работников школ и детских садов — около двух третей всех лиц, которых планируется привить, информировало в среду BNS Министерство образования, науки и спорта (МОНС). 

По данным на 17 февраля, около 800 работников уже получили и вторую дозу вакцины. Это лица, которые могут быть заняты и в другой деятельности, поэтому их прививали раньше. 

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Согласно данным министерства, за 9-17 февраля прививки получили примерно 15,5 тыс. работников.

«В ближайшие недели планируется привить около 30 тыс. человек, работающих в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах и специальных школах. Реально привить нужно будет намного меньше, потому что, как показало тестирование педагогов, около 18% уже переболали», — указывает МОНС. 

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Данных о том, сколько педагогов отказались прививаться, у министерства нет. 

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