От COVID-19 привито 19 тыс. работников школ и детсадов

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Первой дозой вакцины от COVID-19 привито 19 тыс. работников школ и детских садов — около двух третей всех лиц, которых планируется привить, информировало в среду BNS Министерство образования, науки и спорта (МОНС).

По данным на 17 февраля, около 800 работников уже получили и вторую дозу вакцины. Это лица, которые могут быть заняты и в другой деятельности, поэтому их прививали раньше.