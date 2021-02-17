От COVID-19 привито 19 тыс. работников школ и детсадов

Первой дозой вакцины от COVID-19 привито 19 тыс. работников школ и детских садов — около двух третей всех лиц, которых планируется привить, информировало в среду BNS Министерство образования, науки и спорта (МОНС).
По данным на 17 февраля, около 800 работников уже получили и вторую дозу вакцины. Это лица, которые могут быть заняты и в другой деятельности, поэтому их прививали раньше.
Согласно данным министерства, за 9-17 февраля прививки получили примерно 15,5 тыс. работников.
«В ближайшие недели планируется привить около 30 тыс. человек, работающих в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах и специальных школах. Реально привить нужно будет намного меньше, потому что, как показало тестирование педагогов, около 18% уже переболали», — указывает МОНС.