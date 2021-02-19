От COVID-19 привиты экс-президент Литвы В. Адамкус с супругой и В. Ландсбергис

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В четверг от COVID-19 привиты экс-президент Литвы Валдас Адамкус с супругой Алмой и первый фактический руководитель страны после восстановления независимости Витаутас Ландсбергис.

Как сообщила в пятницу клиника Сантарос, они привиты в числе 75-и первых сеньоров в возрасте 80 лет и старше.