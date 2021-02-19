От COVID-19 привиты экс-президент Литвы В. Адамкус с супругой и В. Ландсбергис

В четверг от COVID-19 привиты экс-президент Литвы Валдас Адамкус с супругой Алмой и первый фактический руководитель страны после восстановления независимости Витаутас Ландсбергис.
Как сообщила в пятницу клиника Сантарос, они привиты в числе 75-и первых сеньоров в возрасте 80 лет и старше.
«Отрадно, что у нас есть вомзожность позаботаться о жителях Литвы. Специалисты такие опытные, так хорошо выполняют свою работу, что никому не должно быть больно», — сказал для пресс-релиза В. Адамкус.
В клинике Сантарос в пятницу будет привито еще 216 сеньоров, вакцинация будет продолжена и в субботу.
В Литве не предусмотрен отдельный порядок вакцинации для нынешних или бывших руководителей страны.
Вакцинация осуществляется в соответствии с установленной министром здравоохранения Арунасом Дулькисом приоритетной очередностью, в соответствии с которой первыми были привиты медики, работающие с ковидными пациентами.
Впоследствиии началась вакцинация пациентов, больничных волонтеров, других медработников, работников учреждений социальной опеки и их подопечных, учителей, олимпийцев, сейчас вакцинируют сеньоров.
Сейчас жителей Литвы прививают вакцинами BioNTech и Pfizer, а также Moderna и AstraZeneca.