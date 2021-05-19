От COVID-19 в Литве могут прививаться и проживающие в стране иностранцы

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Со вторника в Литве от коронавируса могут прививаться и проживающие в Литве граждане зарубежных государств, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно установленному порядку, в Литве могут прививаться проживающие в стране граждане зарубежных государств, которые прибывают на жительство на не более чем 183 дня в году.

Также вакцинация обеспечивается гражданам Евросоюза и государств Европейской ассоциации свободной торговли, а также членам их семей, которые прибыли на жительство в Литве более чем на три месяца за полгода и получившим право жить в стране.

Как сообщило Министерство здравоохранения, прививаются иностранные граждане и лица без гражданства, которым выдан документ, предоставляющий право жить в Литве.

Ведомство отмечает, что лицо, которое привито первой дозой за границей и принадлежащее целевой группе в Литве будет привит второй дозой той же вакцины, не зависимо от того, какая приоритетная группа сейчас вакцинируется.

Такие люди должны обратиться в учреждение, осуществляющее надзор за вакцинацией, в котором они хотят привиться и предоставить ему документы, подтверждающие получение первой дозы.