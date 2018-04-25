От COVID-19 в Литве скончались еще пять человек, выявлен 81 случай заражения

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За сутки в Литве подтверждены пять смертей от COVID-19, также установлен 81 случай заражения коронавирусом, сообщило Министерство здравоохранения во вторник.

По данным Реестрового центра, это крупнейшее количество смертей от коронавируса, подтвержденное за сутки с 11 апреля. В тот день были зарегистрированы шесть смертей от COVID-19.

Кроме того, по другим причинам скончались двое зараженных людей.

В целом коронавирусом в Литве заразились 5366 человек, 2700 – продолжают болеть, а 2546 – выздоровели.

В целом от COVID-19 в стране скончались 99 человек, по другим причинам ушел из жизни 21 зараженный.

В изоляции находятся 29 тыс. 895 человек.

С 1 июня в Литве выявлено 288 привозных случаев.

За минувшие сутки проверено 6621 проба на коронавирус. В целом проведено 807 тыс. 983 теста.