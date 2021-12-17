От голода зимой может погибнуть миллион афганских детей — ООН

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В Афганистане 8,7 млн человек приближаются к голоду. Об этом со ссылкой на анализ ООН сообщает The New York Times.

После почти четырех месяца правления «Талибана», захватившего власть в стране, Афганистан столкнулся с многочисленными гуманитарными кризисами, среди которых — острая нехватка продовольствия. Уже этой зимой продовольственный кризим может убить миллион афганских детей.

Согласно предварительным оценкам, 22,8 млн человек — более половины населения страны — столкнутся с потенциально опасным для жизни отсутствием продуктов.