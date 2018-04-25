От коронавируса привился бы каждый второй житель Литвы

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При появлении вакцины от коронавируса в Литве привился бы каждый второй житель страны, столько же бы отказались от прививки, свидетельствуют данные опроса общественного мнения проведенного по заказу агентства BNS компанией рыночных и социологических исследований Vilmorus.

В ходе опроса у тысячи жителей Литвы интересовались, как бы они поступили, если бы была создана прививка от коронавируса, и если бы она была доступна.

42,9% ответили, что привились бы, а 42,5% заявили, что нет, у 14,7% опрошенных не было мнения.

Больше склонны прививаться жители Вильнюса и люди, получающие более значительные доходы. Жители малых городов и сел, с более низкими доходами чаще указывали, что не прививались бы.

Литва участвует в общем с Евросоюзом проекте закупки вакцины. В данный момент страны присоединились к договорам, инициированным Еврокомиссией с компаниями AstraZeneca, Johnson & Johnson о создаваемых ими вакцинах.

Все страны ЕС должны получить вакцины одновременно, большинство экспертов прогнозирует, что массовая вакцинация может начаться не раньше следующего года.

Кабмин утверждает, что будет стремиться закупить количество вакцин, которое бы потребовалось для прививки 70% населения, вакцинация будет добровольной.

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Точные результаты опроса:

Вопрос: «Если будет создана и доступна вакцина от коронавируса, Вы будете прививаться или не будете?»

Ответы: точно привьюсь – 16,6%, скорее всего, привьюсь – 26,6%, скорее привьюсь – 18,2%, точно не буду прививаться – 24,3%, нет мнения – 14,7%.

С 9 по 18 октября был опрошен 1001 житель Литвы в возрасте 18 лет и старше, интервью было взято на дому у респондентов в 27 городах и 44 сельских пунктах.



BNS