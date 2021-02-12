От коронавируса привито 4,1 тыс. учителей, у пятой части обследованных имеются антитела

От коронавируса уже привито 4,1 тыс. учителей, почти у пятой части педагогов, сдавших тесты на коронавирус, имеются антитела.
Всего вакцинировано 4108 работников дошкольного, предшкольного и начального образования, вакцинация сейчас проходит во всех самоуправлениях.
Минздрав утверждает, что не собирает данные об отказавшихся от вакцины педагогов.
С 25 января проведено 8811 серологических тестов, из который 1579 или 17,9% человек имеют антитела.
Тесты ПЦР с 29 января проведены 1485 раз, из них 196 (13%) были положительными.
Всего планируется вакцинировать 30 тыс. педагогов, большая часть из них работают в дошкольных и предшкольных учреждениях — около 16,2 тыс., в учреждениях общего образования — около 6 тыс., в специальных школах — 1,3 тыс.
Другие работники образования составляют еще около 30% персонала, считая от количества педагогов.
Вакцинация работников образовательных учреждений начата несколько раньше, так как из-за смягчения условий карантина педагоги вернуться в школы и возобновят контактную работу.