От коронавируса привито 4,1 тыс. учителей, у пятой части обследованных имеются антитела

Тесты ПЦР с 29 января проведены 1485 раз, из них 196 (13%) были положительными.

Всего планируется вакцинировать 30 тыс. педагогов, большая часть из них работают в дошкольных и предшкольных учреждениях — около 16,2 тыс., в учреждениях общего образования — около 6 тыс., в специальных школах — 1,3 тыс.

Другие работники образования составляют еще около 30% персонала, считая от количества педагогов.

Вакцинация работников образовательных учреждений начата несколько раньше, так как из-за смягчения условий карантина педагоги вернуться в школы и возобновят контактную работу.