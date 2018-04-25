От коронавируса скончался житель Клайпеды, лежавший в хосписе

В понедельник от коронавируса скончался житель портового города, находившийся в Клайпедком хосписе и попавший в групп риска как по возрасту, так и по имевшимся заболеваниям.

Об этом BNS информировала директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

«Получена информация из Клайпедского центра паллиативной помощи и семейной помощи, из так называемого хосписа. Скончался житель Клайпеды 1950 года рождения», – сказала она.

«Причина смерти – COVID-19 и онкологические проблемы со здоровьем», – добавила она.

Р. Лингене утверждает, что лицо, находилось в хосписе с 19 марта, а коронавирус был выявлен у него 18 апреля.

Это 77-ой случай смерти от коронавируса в стране, еще десять человек, зараженных этим вирусом, скончались по другим причинам.

Сейчас в Литве больны коронавирусом 233 человека, выздоровело 1483 человека. На изоляции сейчас находится 131 человек.