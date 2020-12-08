От коронавируса умерли 36 человек, подтверждено 1388 новых случаев болезни

Также сообщается, что 2154 инфицированных пациентов проходят лечение в больницах, из них 161 находятся в реанимации. Кислород необходим 1160 пациентам, 90 человек находятся на искусственной вентиляции легких.

В настоящее время занято почти половина больничных коек: 8470 из 16 632. Из 672 реанимационных коек занято почти две трети — 402. Из 624 коек, которые могут быть использованы для искусственной вентиляции легких, занято 233, из 6289 коек с кислородом занято 2483.

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 77 тыс. 426 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 44 тыс. 20 человек, 32 тыс. 399 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 637 человека, по иным причинам умерли 336 зараженных.

За минувшие сутки было взято 7045 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 343 тыс. 964.