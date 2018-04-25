От коронавируса умерли три человека, еще десять заразившихся умерли от других причин

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Сообщается о двух смертях от коронавируса в Шяуляйском округе и одной в Каунасском округе, еще десять заразившихся умерли от других причин, сообщил во вторник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

Двум умершим в Шяуляйском округе было более 80 лет, у них имелись хронические заболевания.

Умерший в Каунасском округе был старше 70 лет, у него тоже имелись хронические заболевания.

Также за минувшие сутки из лечебных учреждений поступила информация о десяти смертях зараженных коронавирусом, которые умерли от других причин. Все эти случаи зарегистрированы в Шяуляйском округе.

Коронавирус в Литве установлен у 6366 человек, больны 3386 человек, 2842 человека выздоровели.

От COVID-19 в стране скончались 106 человек, 32 зараженных коронавирусом умерли от других причин.