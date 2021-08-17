От отравления суррогатным алкоголем в Каунасе уже умерло более десяти человек

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В Каунасе от отравления суррогатным алкоголем умерло более десяти человек, еще двое находятся в реанимации, сообщила во вторник правоохрана.

«В Каунасской окружной прокуратуре сейчас осуществляется руководство 17 досудебными расследованиями: об установлении причины смерти 16 человек и одно о лишении жизни по неосторожности», – сказала журналистам во вторник прокурор Первого отдела уголовного преследования Каунасской окружной прокуратуры Ауксе Липкявичене.

По ее данным, на сегодняшний день скончалось 16 человек, еще два находятся в реанимации.