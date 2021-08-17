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От отравления суррогатным алкоголем в Каунасе уже умерло более десяти человек

Фото pixabay.com

В Каунасе от отравления суррогатным алкоголем умерло более десяти человек, еще двое находятся в реанимации, сообщила во вторник правоохрана. 

«В Каунасской окружной прокуратуре сейчас осуществляется руководство 17 досудебными расследованиями: об установлении причины смерти 16 человек и одно о лишении жизни по неосторожности», – сказала журналистам во вторник прокурор Первого отдела уголовного преследования Каунасской окружной прокуратуры Ауксе Липкявичене. 

По ее данным, на сегодняшний день скончалось 16 человек, еще два находятся в реанимации. 

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Все досудебные расследования начаты на основании информации, полученной от лечебных учреждений Каунаса, в связи с тем, что в течение последнего месяца в одном микрорайоне Каунаса находят мертвыми или умирают вскоре после доставки в лечебное учреждение лица, употреблявшие крепкие алкогольные напитки домашнего производства. 

Медики обратили внимание правоохраны на то, что из одной части Каунаса прибывают лица с похожими симптомами отравления алкоголем. 

По словам врача Клинической токсикологии Нефрологической клиники Каунасской клинической больницы Йонаса Шуркуса, есть подозрения, что эти люди отравились метанолом – особенно опасным суррогатом алкоголя. 

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