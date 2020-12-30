  • С наступающим Новым годом!
default image
Больше нет очередей для пациентов, ожидающих протезирования зубов

Подробнее...
default image
В Латвии продлят ЧС и введут комендантский час

Подробнее...
default image
Коронавирус станет эндемическим - ВОЗ

Подробнее...
default image
Пока нет информации о сроках прибытия в Литву третьей партии вакцины

Подробнее...
default image
Великобритания первой зарегистрировала вакцину от коронавируса AstraZeneca

Подробнее...
default image
С. Гентвилас: по поводу разлива нефти в море будет обращение в правоохранительные органы

Подробнее...
default image
Байден пообещал отменить ограничения Трампа против мигрантов

Подробнее...
правительство
Правительство обсудит статистическое исследование COVID-19

Подробнее...
default image
Статистика смертей от коронавируса за прошедший день

Подробнее...
default image
Словения остановила свою единственную АЭС

Подробнее...
default image
Г. Ландсбергис: требуем гарантий, что договор ЕС с Китаем не повредит блокаде БелАЭС

Подробнее...
default image
От распространенного по электронной почте вируса пострадали несколько ведомств – НЦКБ

Подробнее...
default image
За сутки выявлено 3934 новых случая коронавируса, 75 смертей

Подробнее...
default image
В России начинают восстанавливать систему вытрезвителей

Подробнее...
default image
Парламентарии обсудят отношения с Китаем

Подробнее...
default image
НЦОЗ подвергся кибератаке - получил письма с зараженными файлами

Подробнее...
default image
Лидеры ЕС и Великобритании сегодня подпишут соглашение по торговле после Brexit

Подробнее...
default image
Глава санатория Belorus просит разрешить выплатить зарплату работникам

Подробнее...
default image
В Аргентине стартует вакцинация российской вакциной "Спутник V"

Подробнее...
default image
Г. Ландсбергис приветствует план мер ЕК по развитию демократии в Европе

Подробнее...
default image
На Балканах мёрзнут направляющиеся в ЕС беженцы

Подробнее...
default image
Мэр Друскининкай назвал абсурдом замороженные счета санатория Belorus

Подробнее...
default image
Обнаружено 804 неучтенных случаев смерти, связанных с коронавирусом – Минздрав

Подробнее...
default image
НАТО активизирует усилия по защите от биологического оружия

Подробнее...
default image
Оппозиционер: санаторий Беларуси в Друскининкай – часть коррумпированной схемы

Подробнее...
default image
Генсек ООН надеется, что 2021-й станет годом исцеления от последствий пандемии

Подробнее...
default image
ЕС пока не планирует требовать у туристов справки о вакцинации или антителах

Подробнее...
default image
Нефтяное пятно с терминала в Бутинге рассеялось

Подробнее...
default image
Европарламент рассмотрит соглашение между ЕС и Великобританией в марте

Подробнее...
default image
Президент Литвы Гитанас Науседа подписал бюджет 2021 года

Подробнее...
default image
ВОЗ спрогнозировала новые мутации COVID-19

Подробнее...
default image
Карантинные послабления можно ожидать не ранее второй половины января– И. Шимоните

Подробнее...
default image
Достроен участок Северного потока-2 в Германии

Подробнее...
default image
Из Соединенного Королевства доставлено более 60 жителей Литвы

Подробнее...
default image
За минувшие сутки в Литве выявлен 1921 новый случай коронавируса, скончались 78 человек

Подробнее...
default image
Новые штаммы коронавируса обнаружены в Финляндии

Подробнее...
default image
Правительство Литвы утвердило договор ЕС с Великобританией

Подробнее...
default image
Власти Дании решились наложить запрет на разведение норок до 2022 года

Подробнее...
default image
Правительство Литвы обсуждает помощь работникам санатория Belorus

Подробнее...
default image
Загрязняющих веществ от Швянтойи до Лиепаи не обнаружено – Orlen Lietuva

Подробнее...
TOP,Новости,Происшествия

От распространенного по электронной почте вируса пострадали несколько ведомств – НЦКБ

Nuotrauka kariuomene.kam.lt

От вируса, который распространялся в электронных письмах, пострадал Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) и еще несколько ведомств, заявил директор Национального центра кибербезопасности (НЦКБ) Ритис Райнис.

Глава ведомства, ответственного за кибербезопасность, сообщил BNS, что вирус Trojan.Emotet во вторник распространился в электронных письмах в виде архива файлов с расширением zip, после открытия которого письма автоматически были разосланы нескольким адресатам.

Министерство обороны заявило, что такие ложные письма от НЦОЗ получили представители правительства, министерств, а также лица, с которыми специалисты НЦОЗ общались для проведения эпидемиологической диагностики.

«Вчера электронные письма с этим вирусом Emotet получил ряд пользователей, госучреждений, самоуправлений. В файле есть вирус, который при активации рассылает свои расширения, захватывает пораженный вирусом компьютер, завладевает перепиской, использует контактные адреса и либо дальше распространяется, либо превращает компьютер пользователя в «зомби», который получает команды с серверов command and control и, к примеру, распространяет спам», — сообщил BNS Р. Райнис.

Он также добавил, что первые письма были зафиксированы около 10 часов утра. Вредоносная программа была зашифрована и защищена паролями, поэтому ее не обнаружили антивирусные системы, а у пользователей, кроме всего прочего, создавалось впечатление, что письма с вирусом — это часть переписки с коллегами, т.е. были использованы реальные фрагменты переписки.

В присланном письме был указан и пароль, который должен был ввести сам пользователь, который открывал файл с расширением zip.

Р. Райнис подтвердил, что письма открыли «десятки, а может быть, и сотни» работников Национального центра общественного здоровья и связанных с центром адресатов, несколько самоуправление и другие ведомстве, среди которых и учреждения здравоохранения.

С помощью специалистов из Центра кибербезопасности последствия вируса устранялись со вторника, ожидается, что работа будет завершена в среду. 

Он также отметил, что первоначальной целью вируса было распространения спама и заработок прибыли организаторам атак, однако затем компьютеры могли быть объединены в общую сеть botnet и таким образом использованы для более сложных кибератак.

«Вирус может прислать новые команды и нанести еще больший вред, поэтому мы рекомендуем очистку. Современные антивирусные системы обнаруживают вирус (…) Через минуту вирус может прислать новые расширения и может принять участие в каких-нибудь атаках DDoS, когда могут отключаться информационные сервисы в интернете, могут быть такие деструктивные атаки», — подчеркнул директор Центра кибербезопасности.

Он также отметил, что еще более сильная волна этого вируса была в октябре. Отследить организаторов атак специалистам сложно из-за способа распространения вируса, так как он пересылается от одного пользователя к другому, и так создаются тысячи цепочек.

НЦКБ рекомендует всем управляющим системами электронной почты уточнить свои правила и фильтры безопасности, чтобы они могли обнаруживать вирус Emotet. 

Р. Райнис также утверждал, что позднее будет выясняться, может ли инцидент быть связан с кибератаками на Европейское агентство по лекарственным препаратам и на поставщиков первой вакцины от коронавируса в Европе — компании Pfizer и BioNTech, которые были осуществлены несколько недель тому назад, чтобы захватить связанные с коронавирусом данные.

«Восстановить системы электронной почты — это первоочередная задача. После ее решения можно будет искать корреляции по времени, с событиями в мире. Я бы не отметал такую вероятность», — подчеркнул он.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.