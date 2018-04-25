Отцы VII Вселенского Собора. Иверская икона Божией Матери

С воцарением императрицы Ирины и при ее сыне Константине V Порфирородном (780-797 гг.) ситуация изменилась: борьба с иконами пошла на убыль, а в 787 году в Никее был созван VII Вселенский Собор, на котором была осуждена иконоборческая ересь и принят догмат об иконопочитании. Иконы были признаны «напоминательными начертаниями» (т.е. изображениями), и почести им разрешалось воздавать только как образам. На Соборе присутствовали 367 епископов и монахов, в том числе представители Восточных Церквей, которые тогда были под арабами, и Римского Папы Адриана I.

Надо заметить, что Римская Церковь не поддалась искушению иконоборчества. Наоборот, она пребыла твердой в почитании икон, святых и их мощей.

На Соборе были выслушаны доводы оппонентов, и на каждый из них давалось обоснованное опровержение. К сожалению, нет возможности рассказать об этом подробно. Тем, кто заинтересуется этим, могу порекомендовать, например, книгу Л.А.Успенского «Богословие иконы Православной Церкви».

В чем же суть почитания святых икон? Что она вообще для православного христианина? Главное: это не картина, а изображение. Слово «картина» несет в себе несколько развлекательный характер, даже самая серьезная. На нее смотрят, над ней размышляют, любуются ею, она может нравиться или не нравиться. Икона существует для молитвы. На нее не смотрят. Она сама смотрит на молящегося. Это окно в духовный мир, проводник, который служит для связи с ним человека.

В начале IX века Византийской империей правил иконоборец Феофил. По его приказу воины ходили по подозрительным домам и отбирали у незаконопослушных граждан иконы. Однажды они пришли и к одной вдове, жившей в Никее. У женщины была обнаружена икона Богородицы. Ее кощунственно бросили на землю и вдобавок проткнули копьем. Удар пришелся на щеку Девы Марии. Из раны потекла кровь. Но то ли бойцы иконоборческого фронта этого не заметили, то ли уже привыкли к подобным чудесам, словом, на их окостеневшие сердца это не подействовало. Женщине удалось выкупить образ до утра. Ночью она положила икону в лодку, оттолкнула ее от берега, и суденышко, взяв курс на запад, вышло в открытое море.

Сын вдовы через 15 лет стал монахом Афонского Иверского монастыря, основанного грузинским вельможей Иоанном. Каково же было его удивление, когда он увидел в обители ту самую икону, которая когда-то принадлежала его матери! Монахи рассказали новому насельнику удивительную историю появления в их обители образа. Дело было так. Однажды они увидели в море плывущую икону, над которой поднимался огненный столб. Образ был принесен в монастырь. Для него сделали специальную часовню. Но трижды икона чудесным образом оказывалась на воротах Иверского монастыря. Дважды иноки водворяли ее на место, пока одному монаху-грузину Гавриилу не явилась Сама Богородица и не сказала: «Не для того Я прибыла, чтобы вы охраняли Меня, но чтобы Я охраняла вас не только в настоящей жизни, но и в будущей». И действительно, не раз спасала Иверская икона монастырь и от врагов, и от голода. И получила она второе название — «Вратарница», по-гречески Портаитисса.

В XVII веке об Иверской иконе узнали на Руси. Архимандрит Новоспасского монастыря Никон, будущий патриарх, обратился к архимандриту Иверского Афонского монастыря Пахомию с просьбой прислать точный список чудотворного образа. Тщательно готовились афонские монахи к выполнению заказа. Всем монастырем освятили воду. Ею облили икону «…и в великую лохань ту святую воду собрали…», облили ею теперь уже кипарисовую доску, на которой собирались писать список. Отслужили литургию. Потом отдали ту воду, предварительно собранную «в лохань», иконописцу Иамвлиху. Он ею развел краски. Пока писалась икона, мастер соблюдал строжайший пост, а братия дважды в неделю служила литургию. «И та (новонаписанная) икона не разнится ничем от первой иконы: ни длиною, ни широтою, ни ликом…»

13 октября 1648 года икону встречали в Москве царь Алексей Михайлович, патриарх Иосиф и толпы православного народа. Ею владели царица Мария Ильинична и ее дочь царевна Софья Алексеевна; после кончины царевны образ находился в Новодевичьем монастыре (сейчас хранится в Государственном Историческом музее). Это событие (перенесение в Москву) и празднует Церковь на следующий день, в понедельник, 26 (13) октября.

С иконы был сделан еще один список; в 1669 году его установили в часовне у Воскресенских ворот, выходящих на главную — Тверскую — улицу Москвы. Вратарница стала одной из самых чтимых святынь, Матушкой-Заступницей москвичей. Через Воскресенские ворота въезжали на Красную площадь победители, москвичи шли в часовню помолиться о своих нуждах; икону возили по домам, служили перед ней молебны — и получали по вере: Иверская Вратарница прославилась исцелениями больных, многими чудесами.

В 1929 году часовню уничтожили, образ перенесли в Воскресенский храм в Сокольниках. А в 1931-м снесли Воскресенские ворота.

В ноябре 1994 года Святейший Патриарх Алексий II освятил закладку Иверской часовни и Воскресенских ворот на прежнем месте, и меньше чем через год они были восстановлены. 25 октября 1995 года с Афона в Москву прибыл новый список чудотворной Иверской иконы, написанный монахом-иконописцем с благословения иверского игумена. История повторяется! Благая Вратарница вернулась на главные ворота Своего города.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви