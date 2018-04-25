Отделам гражданской метрикации предложено вернуться к обычному порядку регистрации браков

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В связи с тем, что правительство Литвы принимает послабления условий карантина, отделам гражданской метрикации предлагается вернуться к обычному порядку регистрации браков, сообщило в четверг Министерство юстиции.

«Полагаясь на ответственность и сознательность наших людей, которые помогли обуздать распространение вируса, мы начинаем восстанавливать обычную жизнь. Однако эти шаги должны быть очень осторожными, чтобы не возникло новых очагов инфекции», — сказал для пресс-релиза министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.

Как сообщает Минюст, в церемониях бракосочетания может участвовать и более пяти человек, однако обязательно сохранять безопасное расстояние, придерживаться необходимых мер защиты от коронавируса.